Мать погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы оштрафовали

Тело девушки было обнаружено в лесополосе вечером 9 августа Фото: соцсети

Мать погибшей в Каменске-Уральском 16-летней Даны оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Все это было сделано в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Штраф ждет и отца погибшей девочки.

Напомним, тело девушки было обнаружено в лесополосе вечером 9 августа. Предварительно, она скончалась за сутки до этого, когда шла домой от железнодорожной станции. Накануне Дана ездила в Екатеринбург, чтобы подать документы на поступление в педагогический колледж. Вернувшись в родной город, она не успела на автобус, поэтому решилась идти до дома пешком.

1 сентября под подозрением в убийстве Даны задержали 34-летнего заводчанина Эдуарда Голикова. В день смерти школьницы мужчина долгое время следовал за ней на велосипеде и попал на камеры видеонаблюдения. Причина гибели девушки до сих пор не установлена.

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