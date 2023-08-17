Самый большой салют прогремит над акваторией Городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург шумно отпразднует свое 300-летие в 2023 году. День города 2023 в Екатеринбурге пройдет 19 августа. В честь праздника салют запустят из трех точек.

Где смотреть салют в День города 2023 в Екатеринбурге 19 августа

22:00 - праздничный салют покажут на площадке торгового центра VEER Mall на Уралмаше в Екатеринбурге.

22:40 - Главное светомузыкальное представление и праздничный фейерверк стартуют в 22:50 в акватории Городского пруда. Места на набережной лучше занимать заранее, так как эта точка станет традиционно самой посещаемой.

Салют начнется ближе к 23 часам Фото: Алексей БУЛАТОВ

22:50 - начинается салют в День города 2023 в Екатеринбурге в Академическом районе. Перед ним для жителей и гостей района выступят группа «Винтаж» и рэпер Amirchik.

300-летие Екатеринбурга отмечают уже вторую неделю. Ежедневно в городе проходят концерты, танцевальные баттлы, световые шоу. С 11 по 20 августа проходит ежегодный фестиваль ландшафтного искусства Атмофест 2023. Также в разных точках Екатеринбурга открывают десятки арт-объектов, а на Плотинке обновили переход Виктора Цоя. Подробную афишу в День города 2023 в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.

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