В День города Екатеринбурга 2023 выступят Чайф, Александр Новиков, Хор Турецкого, Niletto и Клава Кока

Одним из хедлайнеров гала-концерта Дня города станет Александр Новиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил, кто из музыкальных исполнителей порадует жителей города концертами к грядущему Дню города. Причем концерты будут проходить на протяжении практически всей недели до 300-летия Екатеринбурга.

- 12 августа в День строителя празднуем широко и масштабно, в новой локации - Историческом сквере, - рассказал мэр Алексей Орлов. - Предполагается участие Леонида Агутина и группы «Рефлекс». 16 августа в День танца будет балет Аллы Духовой «Тодес».

Группа «Чайф» выступит в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

А 17 августа на финале конкурса красоты Мисс Екатеринбург ждем выступления группы Банд'Эрос. Ведущим шоу будет Дмитрий Хрусталев. Также в этот день в парке Маяковского откроется Летний театр. Выступят пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр.

Клава Кока выступит у КРК «Уралец» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 19 августа на гала-шоу пока три исполнителя. Будет Александр Новиков. Как показал прошлый год, горожане очень любят его. Будет «Чайф» – без Владимира Шахрина мы не можем представить 300-летие. И будет «Хор Турецкого».

Хедлайнеры выступят в Историческом сквере. В День города ожидаются концерты и других звезд.

СПИСОК ХЕДЛАЙНЕРОВ 300-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА