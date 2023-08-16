Художники «Стенограффии» до неузнаваемости изменили переход Цоя на Плотинке

Подземный переход открылся 16 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16 августа открыли обновленный переход Виктора Цоя недалеко от Плотинки. Освежить портреты легенды, а также добавить на стены перехода изображения, отсылающие к истории Свердловского рок-клуба, решили специально к 300-летию Екатеринбурга.

Строчки из знаменитых песен светятся круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над новым обликом «музыкального» перехода, как его назвал мэр Алексей Орлов на открытии, художники фестиваля стрит-арта «Стенограффия» и команды Hot Singles работали около месяца.

- Память об этом уникальном человеке, Викторе Цое, сохранялась в этом переходе. Здесь всегда выступали уличные музыканты с его песнями. Но не менее важная составляющая в искусстве, в музыке – Свердловский рок-клуб. Команда «Стенограффии» постаралась применить новые подходы в создании облика перехода, - говорит Алексей Орлов.

В переходе сохранились портреты Виктора Цоя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь здесь красуются граффити с изображением обложек культовых альбомов групп «Чайф», Nautilus Pompilius, «Урфин Джюс» и «Смысловые галлюцинации». А строчки из песен, ставших классикой, можно будет вспомнить и днем и ночью, ведь они светятся круглосуточно.

Здесь можно увидеть отсылки к Свердловскому рок-клубу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На потолке есть рок-созвездия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соавторы проекта рассказывают, что не просто так на потолке перехода появились звезды – это особенные рок-созвездия. Например, можно рассмотреть важную деталь электрогитары. В граффити зашифрованы и целые истории из жизни Свердловского рок-клуба.

- Здесь мы можем узнать историю создания песни «Рок-н-ролл этой ночи». В архитектурное училище приехали группы «Зоопарк» и «Кино». Цой просто играл на гитаре, подпевая что-то простое. Владимир Шахрин решил использовать похожий стиль, через неделю написав свой хит, - рассказывают художники фестиваля стрит-арта.

В этом граффити зашифрована история песни "Рок-н-ролл этой ночи" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Композитор и музыкант Александр Пантыкин предложил главе Екатеринбурга прямо в переходе чуть позднее сделать небольшой магазин сувениров рок-атрибутики. Алексей Орлов идею поддержал.

Напомним, что уже в эту субботу, 19 августа, в Екатеринбурге пройдет масштабное празднование 300-летия Екатеринбурга. Подробную программу всех мероприятий можно посмотреть здесь.

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