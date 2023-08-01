Празднование Дня города в Екатеринбурге 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу исполняется 300 лет! Свою историю город отсчитывает с 18 ноября 1723 года, когда были запущены цеха крупнейшего в России железоделательного Екатерининского завода.

Празднование Дня города состоится 19 августа. На разных площадках выступят группа «Чайф», Вячеслав Бутусов с хитами «Наутилуса», Александр Новиков, Niletto и Клава Кока, Пелагея и «Хор Турецкого», а также множество других приглашенных артистов.

В честь юбилея концерты и мероприятия будут проходить не только в День города, но и в течение всей недели до него. Публикуем подробную программу празднования 300-летия в Екатеринбурге 2023.

Клава Кока и Niletto выступят в День города на летней площадке возле КРК «Уралец» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Афиша на День города-2023 в Екатеринбурге

11-20 августа на Площади 1905 года пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург 300». На 10 дней центр города превратится в зеленый оазис. Дизайнеры и ландшафтные архитекторы выстроят сад с экзотическими растениями и интерактивными арт-объектами, посвященными истории Екатеринбурга и того, каким его видят в будущем. В день открытия фестиваля в 16:00 на главной сцене пройдет фестиваль авторской песни «Август». А 15 августа состоится концерт саксофониста Игоря Бутмана (время выступления артиста уточняется). Вход на площадку свободный.

Режим работы фестиваля:

С 11 по 16 августа – с 11:00 до 21:00

С 17 по 19 августа – с 11:00 до 24:00

20 августа - с 11:00 до 18:00

А вот как выглядела Площадь 1905 года на фестивале в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 августа

На Дне строителя выступят группа REFLEX и Леонид Агутин. Празднование пройдет в Историческом сквере с 12:00 до 22:00. В программу также включены развлекательные площадки для детей и взрослых, мастер-классы для начинающих строителей, выставка техники и мотошоу. Группа REFLEX выйдет на сцену в 20:00, Леонид Агутин - в 21:00. Вход на мероприятие свободный.

На фестивале «ВИЗ.00» выступит экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев. Концерт пройдет на закате на территории яхт-клуба «Коматек» на берегу Верх-Исетского пруда. Сам фестиваль пройдет с 10:00 до 23:00. Утром гостей ждет йога и другие активности, днем – лекции и мастер-классы, а вечером – концертная программа. На сцену также выйдут группа Blues Bastards и другие музыканты, имена которых пока держатся в секрете. Вход платный. Билет: от 900 рублей.

12-13 августа в Парке Маяковского пройдет фестиваль уличных театров «Лица улиц». Десятки коллективов выступят с представлениями на пяти сценах и устроят импровизированные шествия в разных уголках парка. Подробная программа фестиваля позднее появится на сайте Парка Маяковского. Вход свободный.

Всю неделю до Дня города в Екатеринбурге будут проходить творческие фестивали и другие крутые события Фото: Алексей БУЛАТОВ

13-14 августа на сцене Исторического сквера пройдет фестиваль «Урал Опера Балет». 13 августа в 19:00 вокалисты и хор театра «Урал Опера Балет» исполнят фрагменты из русской и зарубежной классики. А 14 августа в 20:00 театр выступит с премьерой оперы «Петр Первый». Она расскажет о жизни царя с момента его восшествия на престол до победы над шведами. Вход свободный.

15 августа в Историческом сквере будет фестиваль «Особый день. Инклюзия». Он пройдет с 11:00 до 22:00.

В 17:15 артисты с нарушениями слуха московского театра «Недослов» покажут маленьким зрителям детский спектакль «Коробка с карандашами», а в 20:50 – пластический спектакль-концерт «О тебе» на композиции Дианы Арбениной, «Сплина», Юли Чичериной и других музыкантов. Гостей также ждут лекции и мастер-классы. Подробную программу можно посмотреть на сайте культура.рф. Вход свободный.

На открытии «Летней эстрады» в Парке Маяковского выступит Денис Мацуев Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 августа в День танца на сцене Исторического сквера выступит балет Аллы Духовой «Тодес». Артисты выйдут на сцену в 20:00. В этот день также выступят и другие танцевальные коллективы, названия которых пока держатся в секрете. Само мероприятие будет проходить с 13:00 до 22:00. Вход свободный.

17 августа

На Дне моды и стиля ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев устроит шоу-показ. Он пройдет на сцене Исторического сквера в 19:00. Модный дом IGOR GULYAEV дом создавал образы для главных звезд российского шоу-бизнеса (Филипп Киркоров, Николай Басков, Наташа Королева, Яна Рудковская, Валерия и других), а также зарубежных звезд, таких как Уитни Хьюстон, Канье Уэст, Лара Фабиан.

Помимо Игоря Гуляева, в Дне моды и стиля примут участие 50 дизайнеров и брендов – от начинающих молодых авторов до профессионалов из России, Кыргызстана и Грузии. Показы и конкурсы будут проходить на главной сцене с 12:30 до 18:00. Подробную программу можно посмотреть на сайте неделямодывекатеринбурге.рф. Вход свободный.

Анна Плетнева выступит в Академическом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На финале конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» выступит группа «Банд'Эрос». В честь 300-летия Екатеринбурга финал впервые будет открытым для всех желающих. Он также пройдет на сцене в Историческом сквере. Мероприятие запланировано на 20:00.

Ведущим шоу будет Дмитрий Хрусталев. 17 участниц конкурса представят сольные и совместные выступления. Корону победительнице традиционно вручит мэр горла Алексей Орлов. А затем на сцене выступит легендарная R’n'B-поп-группа «Банд'Эрос». Вход свободный.

На открытии Летнего театра в Парке Маяковского выступит пианист Денис Мацуев. Концерт пройдет в 19:00. «Летняя эстрада», которая долгие годы была в плачевном состоянии, располагается на Театральной площади (со стороны переулка Базовый). После открытия18-20 августа на сцене будут выступать духовые оркестры. Программу позже можно будет постмотреть на сайте Парка Маяковского. Вход свободный.

Екатеринбург отмечает 300-летие! Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-19 августа на здании мэрии будет транслироваться аудиовизуальная проекция, связанная с историей города.

18 августа в Историческом сквере на Плотинке откроют Капсулу времени. Ее заложили 18 ноября 1973 года, 50 лет назад. На церемонию пригласят гостей, которые присутствовали 50 лет назад при ее закладке. Закладка нового послания будущим поколениям состоится 18 ноября. Ее откроют в 2073 году. Вход свободный.

Программа Дня города в Екатеринбурге 19 августа 2023

Официальное празднование 300-летия города традиционно начнется на Площади 1905 года с возложения цветов памятнику Татищеву и де Геннину. Предварительно, она пройдет с 12:00 до 13:00.

Традиционная городская свадьба состоится с 13:00 до 14:00 на Октябрьской площади.

Концерт рок-классики «Битлз с тобой, Екатеринбург!» с участием лучших кавер-групп Екатеринбурга. Выступления пройдут на площадке у памятника группе «Битлз» (ул. Горького, 8) с 15:00 до 20:00. Вход свободный.

В Литературном квартале пройдет историческая реконструкция. Фото: официальный сайт 300.екатеринбург.рф

Историческая реконструкция Екатеринбурга XIX века состоится в Литературном квартале с 12:00 до 19:00. Актеры нескольких театров прямо под открытым небом на разных улицах разыграют исторические события прошлого. Например, в одной из сцен будет визит первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Свердловск в 1956 году.

Примерить на себя образы исторических персонажей смогут и жители Екатеринбурга. Зарегистрироваться на событие можно на сайте: 300.екатеринбург.рф. Вход свободный.

Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, «Хор Турецкого» в Историческом сквере.

На главной сцене Дня города 19 августа пройдет театрализованное представление «Екатеринбург. Место действия», посвященное главным историческим событиям города и людям, создававшим Екатеринбург. После этого на сцене пройдет большой праздничный концерт. Вход свободный.

Одним из главных хедлайнером стала группа «Чайф». Музыканты выступят сразу на двух площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока и Niletto выступят на большом спортивном празднике RCC FEST на Алее спорта возле КРК «Уралец». Фестиваль будет проходить с 17 по 19 августа.

17 августа на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. 18 августа – турнир RCC Fair Fight по правилам кикбоксинга. 19 августа на площадке скейт-парка пройдет Кубок RCC Extreme – международный баттл между сильнейшими райдерами, а также Чемпионат России по BMX.

Вечером гостей ждет шоу-программа с участием лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. В финале праздника выступят хедлайнеры – Niletto и Клава Кока.

На фестивале гостей также ждут фотозоны, специальный фуд-корт, активности для детей и взрослых. Вход свободный.

Niletto и Клава Кока выступят на RCC FEST Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вячеслав Бутусов, «Чайф» и Настя Полева в Парке Маяковского.

Большой концерт Свердловского рок-клуба начнется в 15:00. На нем выступят Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Вячеслав Бутусов, группа «Топ» (Евгений Горенбург), группа «Урфин Джюс» (Александр Пантыкин), Настя Полева, группа «Чайф», Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации»). Точное время выступлений появится на сайте мэрии Екатеринбурга позже. Вход свободный.

Группа «Пелагея» выступит в День города в Парке «Южный» в Чкаловском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пелагея – в Парке «Южный» в Чкаловском районе. Время выступления уточняется. Вход свободный. Вход свободный.

Группа «Винтаж» - на площадке Преображенского парка в Академическом. Время выступления уточняется. Вход свободный.

Праздничный салют пройдет в Акватории городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт «Хора Турецкого» пройдет на площадке у VEER MALL в Орджоникидзевском районе. Время выступления уточняется. Вход свободный.

Светомузыкальное представление на Макаровском мосту пройдет с 22:30 до 22:40 (в расписании могут быть изменения).

Праздничный фейерверк в этом году пройдет только с одной точки - из Акватории городского пруда предварительно с 22:40 до 23:00 (в расписании могут быть изменения).