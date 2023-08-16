Шоу будут показывать три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия покажут 3D-шоу на здании мэрии.

Световое шоу на здании администрации в Екатеринбурге будут показывать три дня 17, 18 и 19 августа 2023.

- Современные технологии мэппинга (3D-проекция на здания с учетом их геометрии и местоположения) творят настоящую магию. Мы решили подарить со студией инновационного дизайна, созданной екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, подобное волшебство и жителям родного города к его 300-летию, - рассказал Орлов.

Среди проектов студии Illuminarium3000 световые шоу, которые показывали на зданиях Кремля и Эрмитажа.

3D- шоу на здании мэрии к 300-летию в Екатеринбурге будет отсылать к истории города. По данным администрации Екатеринбурга световое шоу на здании администрации начнется в 22:00

Подробную программу празднования 300-летия Екатеринбурга можно посмотреть здесь.