Много сердец и памятники из прошлого: какие арт-объекты появятся в Екатеринбурге к 300-летию

Арт-объектов к 300-летию в городе прибавится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург готовится к 300-летию. Отмечать его мы будем 19 августа. К этой дате город преобразится. И речь не только об украшениях на домах и фонарных столбах. Многие уральские компании решили сделать к юбилею подарок городу в виде арт-объектов. Некоторые уже можно увидеть на улицах города, другие еще только появятся в ближайшие дни. Показываем, на фоне каких арт-объектов мы будем делать селфи в ближайшее время.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД В ПАРК МАЯКОВСКОГО

Всякий, кто бывал в ЦПКиО, хотя бы раз заходил туда через подземный переход под улицей Ткачей. К юбилею Екатеринбурга этот переход отремонтируют и сделают живописным. Главное нововведение - его оборудуют красивой архитектурно-художественной подсветкой. На входе вы увидите светящуюся надпись «Парк Маяковского», а на выходе «До скорой встречи».

Так вечером будет выглядеть выход из парка Маяковского через подземный переход Фото: 300.екатеринбург.рф

БОЛЬШАЯ НАДПИСЬ «Я ДОМА»

А вот такой арт-объект из объемных букв - надпись «Я дома» - можно будет увидеть на газоне в парке на улице Чкалова в Юго-Западном микрорайоне. Помимо надписи, здесь сделают новые пешеходные дорожки, новое освещение и детскую площадку. Все работы планируют завершить к 10 августа.

Помимо объемных букв в парке появится новое благоустройство Фото: 300.екатеринбург.рф

БЮСТЫ ПЕТРУ И ЕКАТЕРИНЕ

В Историческом сквере появятся парные бюсты императора Петра I и его супруги Екатерины I. Сами бюсты, кстати, уже стояли на Плотинке, на том месте, где сейчас стоят бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка. Их поставили в 1887 году. А в 1917 году их сняли и уничтожили под паровым молотом. Воссозданные бюсты установят на гранитном основании. По бокам от мемориальной группы установят фонарные опоры - точную реплику фонарей, которые в прошлом освещали Екатеринбург. Что интересно, постамент для бюста Петра I – оригинальный, исторический. А вот для Императрицы Екатерины I его воссоздают заново.

В конце XIX века бюсты Петру I и Екатерине I уже стояли на Плотинке. Но в XX веке их убрали Фото: 300.екатеринбург.рф

СТОЛБЫ МОСКОВСКОЙ ЗАСТАВЫ

Когда-то давно гости города, ехавшие из Москвы, понимали, что они оказались в Екатеринбурге в тот момент, когда их повозка проходила мимо двух гранитных обелисков, стоявших на пересечении современных улиц Московской и проспекта Ленина. После того как город разросся, столбы эти исчезли. Но к 300-летию их решили восстановить. Они будут украшать собой вход в аллею на проспекте Ленина со стороны улицы Московской. Как и сотни лет назад, это четырехгранные обелиски на пьедесталах. На вершине каждого обелиска - по двуглавому орлу. Также на одном из них будет надпись «Московская застава XVIII - XIX вв.», а на другом - «Западная граница Екатеринбурга». В общем, чтобы точно все знали, в какой исторически важной точке города они оказались.

Похожие столбы когда-то обозначали въезд в Екатеринбург со стороны Московского тракта Фото: 300.екатеринбург.рф

ДЕРЕВО МОЛОДОЖЕНОВ

Сквер напротив Кировского ЗАГСа к 300-летию Екатеринбурга тоже переделают. Его переименуют в сквер Молодоженов и украсят несколькими арт-объектами. Зайти в сквер можно будет через несколько арок в форме сердца - Арка влюбленных.

Будущая «Арка влюбленных» у Кировского ЗАГСа Фото: 300.екатеринбург.рф

А в центре сквера разместится «Дерево молодоженов» высотой в 2,5 метра. Внешне оно напоминает два сплетенных друг с другом сердца. Сплошная романтика!

Так будет выглядеть «Дерево молодоженов» напротив Кировского ЗАГСа Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

А вот такое сердце уже можно увидеть на набережной Городского пруда, у Плотинки. Его установка должна завершиться в ближайшие дни. Сердце символизирует «добро и единение жителей». Это подарок городу от почетного консула Армении.

Сердце символизирует «добро и единение жителей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕДИАКЭРАН

Вы, наверное, уже обратили внимание, что на Вайнера появился необычный навес. Это медиаэкран. Следуя под ним, можно будет увидеть над собой различные исторические сюжеты, салюты и даже просто звездное небо. Конструкция, к слову, временная, так что успевайте посмотреть на нее. Полноценно конструкция заработает после 11 августа.