В Екатеринбурге на фестиваль «Атмофест» потратят больше 18 миллионов

Площадь 1905 года снова превратят в сквер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пятый раз пройдет фестиваль «Атмофест». В 2023 году на его проведение потратят больше 18 миллионов. Это на шесть миллионов больше, чем в прошлом году. Мэрия города объявила конкурс на оказание услуг по подготовке мероприятия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- В результате проведенного расчета, Начальная (максимальная) цена договора составила 18 880 000, - сообщается в документе.

Подрядчик должен будет организовать садово-парковое пространство напротив мэрии. В этом году фестиваль будет посвящен 300-летию Екатеринбурга. Поэтому организаторы продемонстрируют историю города с точки зрения развития парков.

«Атмофест» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа. В прошлом году он длился с 12 по 21 августа. И на его реализацию потратили 13 миллионов рублей. На площади 1905 года высадили семь садов.

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