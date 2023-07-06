Были конфликты с родителями: что известно о задержанной заведующей детсадом, в который ходил погибший Далер

Анна Гилева работает заведующей детсадом №546. Фото: соцсети

В Екатеринбурге после смерти 6-летнего Далера задержали заведующую детского сада, куда ходил мальчик. Предположительно, женщина знала, что в семье ребенка били, но не обращалась в правоохранительные органы.

- Заведующей детского сада было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, - сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По словам бывших коллег, у женщины редко случались конфликты с родителями. Фото: МБДОУ детский сад №546

Предположительно, речь идет о заведующей детсадом №546 43-летней Анне Гилевой. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили родители детей, которые ходят в садик.

- Анна работала в садике «Семицветик» заведующей. Хорошая, отзывчивая женщина. Ни разу с ней в конфликты не вступали, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из родительниц.

Она также сообщила, что никогда не видела там Далера.

Тело Далера нашли в гараже в спортивной сумке через несколько месяцев после смерти. Фото: УМВД

- Я вожу своих детей в этот садик уже пять лет. За это время ни разу его там не встречала. Только от знакомой слышала, что его опекун давно забрала документы на ребенка из садика, - добавила женщина.

По словам бывшей коллеги Анны, у женщины есть двое детей.

- Раньше она работала заведующей в другом детском саду. Три года была моей начальницей. В 2021 году вышла с декрета, и ушла после сокращения. При мне никаких серьезных жалоб на нее не было. Конфликты с родителями были. Но куда без этого. Обычные штатные ситуации. Ничего серьезного, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Марина (Имя изменено, - Прим. ред.).

В детском саду №546 корреспонденту «КП-Екатеринбург» отказались комментировать данную информацию.

6 июля по делу о гибели Далера была также задержана сотрудница опеки. Ее обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

В Убийстве Далера обвиняют опекуна Веронику Наумову

Напомним, о пропаже Далера стало известно 26 июня. Трое суток его искали сотни волонтеров, полицейских и спасателей, а к утру 29 июня тело Далера нашли в гараже недалеко от его дома. Оно было спрятано в спортивную сумку. Оказалось, мальчик умер еще в декабре.

В убийстве ребенка обвиняют опекуна Веронику Наумову. Ей также предъявили обвинения еще по двум статьям УК – мошенничество (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ). Сейчас женщина находится под стражей.

Ранее племянник мужа Вероники Наумовой рассказывал, что над мальчиком издевались в семье. По его словам, она запирала ребенка в подвале, морила голодом, а за провинности душила и шокером.

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