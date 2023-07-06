Знала о синяках, но молчала: в Екатеринбурге задержали заведующую детсадом, в который ходил погибший Далер

Предположительно речь идет о заведующей детсадом №546 Анне Гилевой. Фото: МБДОУ детский сад №546

В Екатеринбурге продолжается расследование гибели 6-летнего Далера, скончавшегося несколько месяцев назад. Напомним, в его убийстве обвиняют опекуна ребенка Веронику Наумову. Она заявила о пропаже мальчика 26 июня.

Мальчика трое суток искал едва ли не весь Екатеринбург. Но в ночь на 28 июня тело мальчика нашли в гараже на улице Дорожной, расположенном всего лишь в 300 метрах от квартиры приемной семьи.

Вероника Наумова заявила о пропаже ребенка в полицию накануне визита опеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящий момент Вероника Наумова находится под стражей.

6 июля в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что после гибели Далера были задержаны заведующая детского сада, куда ходил мальчик, а также сотрудница опеки.

Предположительно, обе они не обращались в правоохранительные органы. Директор садика, по версии следствия, не говорила, что на теле ребенка есть синяки, а сотрудница опеки не заявляла о том, что не видела мальчика уже несколько месяцев.

- Заведующей детского сада было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, - сообщает пресс-служба областного СК. - Специалиста опеки и попечительства обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Предположительно речь идет о заведующей детсадом №546 Анне Гилевой. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили родители детей, которые ходят в садик.

- Анна работала в садике «Семицветик» заведующей. Хорошая, отзывчивая женщина. Ни разу с ней в конфликты не вступали, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из родительниц.

Родители также сообщили, что ни разу не видели, чтобы Далер появлялся в садике.

С шестилетним Далером прощались сотни людей. Фото: соцсети

- У меня младшей дочке четыре года, старшая выпустилась из садика. Не видела ни разу, чтобы мальчик приходил. Знаю только, что его опекун давно забрала документы, - добавила родительница.

В детском саду №546 корреспонденту «КП-Екатеринбург» отказались комментировать данную информацию.

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