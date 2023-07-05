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Общество5 июля 2023 6:35

«Признаков жестокого обращения не выявлялось»: в Минсополитики рассказали о проверках приемной семьи, в которой жил 6-летний Далер

Органы опеки проверяли семью 6-летнего Далера за день до его гибели
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Прощание с Далером прошло в Екатеринбурге 5 июля

Прощание с Далером прошло в Екатеринбурге 5 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 июля, в Екатеринбурге прошло прощание с 6-летним Далером Б. Тело мальчика нашли в металлическом гараже на улице Дорожной в минувший четверг, 29 июня. Как оказалось впоследствии, погиб ребенок еще в декабре прошлого года, но женщина, оформившая опеку над ним, почему-то скрывала это (родной отец Далера отбывает наказание в колонии, мать лишена родительских прав, - Прим. Ред.).

Сейчас опекунша Вероника Наумова задержана. Ее обвиняют в убийстве малолетнего (п. «В», ч.2 ст.105 УК РФ), мошенничестве (ч.2, ст. 159 УК РФ) и истязаниях несовершеннолетнего (ч.2, ст. 117 УК РФ). В минувшую пятницу, 30 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ее на два месяца.

Опекуна Веронику Наумову по решению суда арестовали на два месяца

Опекуна Веронику Наумову по решению суда арестовали на два месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем проверка идет и в отношении сотрудников органов опеки, которые должны были следить за тем, в каких условиях воспитывается мальчик. Один из главных вопросов – как так получилось, что никто из сотрудников на протяжении полугода не заметил, что мальчика нигде нет.

В Министерстве социальной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию. Сейчас ее сотрудники проводят свою внеплановую проверку деятельности Управления №25 по исполнению полномочий органа опеки и попечительства в отношении семьи Вероники Наумовой. Она еще не завершена, но любопытные детали известны уже сейчас.

- За период исполнения обязанностей законного представителя несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, информация от юридических и физических лиц о ненадлежащем исполнении данных обязанностей, жестоком обращении с детьми, в органы опеки и попечительства не поступала, - сообщают в Министерстве социальной политики Свердловской области. - Между тем, внеочередные проверки органов опеки возможны только при наличии таких сигналов от граждан и организаций.

Тело мальчика нашли сотрудники полиции 29 июня в гараже на улице Дорожной

Тело мальчика нашли сотрудники полиции 29 июня в гараже на улице Дорожной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве также отметили, что для проверки условий жизни подопечных детей есть специальные Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года №423. В них указано, что проверку надо проводить пять раз в первый год, как ребенок стал жить в приемной семье. После этого лишь раз в полгода. Далер жил в семье Вероники Наумовой примерно с 2019 года.

- Очередная проверка Далера Б. состоялась 2 декабря 2022 года, - объясняют в Минсоцполитики. – Следующая была назначена на 2 июня 2023 года. По просьбе опекуна она была перенесена на 26 июня.

Любопытно, что по данным осведомленного источника «КП-Екатеринбург» смерть Далера наступила 3 декабря – то есть на следующий день после проверки органами опеки. Обстоятельства и причина смерти ребенка следствием пока не озвучивалась.

Прощание проходило в мечети имени Абу Ханифа на ул. Репина, 42.

Прощание проходило в мечети имени Абу Ханифа на ул. Репина, 42.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минсополитики объясняют, что во время таких проверок сотрудники органов опеки оценивают жилищно-бытовые условия подопечного, состояние его здоровья, внешний вид, гигиену, а также физическое и эмоциональное развитие. Смотрят специалисты и на навыки самообслуживания, возможности семьи обеспечить все необходимое для развития ребенка и на то, как складываются отношения в семье.

- Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, проводились органом опеки и попечительства в установленный законом срок, - объясняют в Министерстве социальной политики Свердловской области. - При проведении всех проверок ребенок находился дома, признаков жестокого обращения либо нарушения прав ребенка органом опеки и попечительства не выявлялось.

Запрашивали органы опеки во время проверок информацию о Далере и в медучреждении, куда водила мальчика опекун, и в его детском саду. На то, что права ребенка нарушаются или в приемной семье кто-то плохо относится к мальчику, в органы опеки никто не сообщал.

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