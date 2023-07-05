«Признаков жестокого обращения не выявлялось»: в Минсополитики рассказали о проверках приемной семьи, в которой жил 6-летний Далер

Прощание с Далером прошло в Екатеринбурге 5 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 июля, в Екатеринбурге прошло прощание с 6-летним Далером Б. Тело мальчика нашли в металлическом гараже на улице Дорожной в минувший четверг, 29 июня. Как оказалось впоследствии, погиб ребенок еще в декабре прошлого года, но женщина, оформившая опеку над ним, почему-то скрывала это (родной отец Далера отбывает наказание в колонии, мать лишена родительских прав, - Прим. Ред.).

Сейчас опекунша Вероника Наумова задержана. Ее обвиняют в убийстве малолетнего (п. «В», ч.2 ст.105 УК РФ), мошенничестве (ч.2, ст. 159 УК РФ) и истязаниях несовершеннолетнего (ч.2, ст. 117 УК РФ). В минувшую пятницу, 30 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ее на два месяца.

Опекуна Веронику Наумову по решению суда арестовали на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем проверка идет и в отношении сотрудников органов опеки, которые должны были следить за тем, в каких условиях воспитывается мальчик. Один из главных вопросов – как так получилось, что никто из сотрудников на протяжении полугода не заметил, что мальчика нигде нет.

В Министерстве социальной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию. Сейчас ее сотрудники проводят свою внеплановую проверку деятельности Управления №25 по исполнению полномочий органа опеки и попечительства в отношении семьи Вероники Наумовой. Она еще не завершена, но любопытные детали известны уже сейчас.

- За период исполнения обязанностей законного представителя несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, информация от юридических и физических лиц о ненадлежащем исполнении данных обязанностей, жестоком обращении с детьми, в органы опеки и попечительства не поступала, - сообщают в Министерстве социальной политики Свердловской области. - Между тем, внеочередные проверки органов опеки возможны только при наличии таких сигналов от граждан и организаций.

Тело мальчика нашли сотрудники полиции 29 июня в гараже на улице Дорожной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве также отметили, что для проверки условий жизни подопечных детей есть специальные Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года №423. В них указано, что проверку надо проводить пять раз в первый год, как ребенок стал жить в приемной семье. После этого лишь раз в полгода. Далер жил в семье Вероники Наумовой примерно с 2019 года.

- Очередная проверка Далера Б. состоялась 2 декабря 2022 года, - объясняют в Минсоцполитики. – Следующая была назначена на 2 июня 2023 года. По просьбе опекуна она была перенесена на 26 июня.

Любопытно, что по данным осведомленного источника «КП-Екатеринбург» смерть Далера наступила 3 декабря – то есть на следующий день после проверки органами опеки. Обстоятельства и причина смерти ребенка следствием пока не озвучивалась.

Прощание проходило в мечети имени Абу Ханифа на ул. Репина, 42. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минсополитики объясняют, что во время таких проверок сотрудники органов опеки оценивают жилищно-бытовые условия подопечного, состояние его здоровья, внешний вид, гигиену, а также физическое и эмоциональное развитие. Смотрят специалисты и на навыки самообслуживания, возможности семьи обеспечить все необходимое для развития ребенка и на то, как складываются отношения в семье.

- Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, проводились органом опеки и попечительства в установленный законом срок, - объясняют в Министерстве социальной политики Свердловской области. - При проведении всех проверок ребенок находился дома, признаков жестокого обращения либо нарушения прав ребенка органом опеки и попечительства не выявлялось.

Запрашивали органы опеки во время проверок информацию о Далере и в медучреждении, куда водила мальчика опекун, и в его детском саду. На то, что права ребенка нарушаются или в приемной семье кто-то плохо относится к мальчику, в органы опеки никто не сообщал.

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