Мобилизация в Свердловской области: последние новости на 27 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизация в Свердловской области продолжается с сентября. По прогнозам Владимира Путина, частичная мобилизация в России закончится в конце месяца: еще 14 октября он заявил, что процедура должна завершится в течение двух недель. Этот срок практически вышел. Мобилизация в Свердловской области сегодня еще в процессе.

В конце сентября врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отметил, что такого понятия, как первая или вторая волна у военных сейчас не существует.

- Все будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени, - пояснил чиновник.

30 сентября отправку мобилизованных в Екатеринбурге и Свердловской области поставили на паузу.

В середине октября пресс-секретарь военкомата Свердловской области Алена Сочнева отчиталась, что частичная мобилизация в регионе идет по плану: проводится уточнение учетных данных граждан, проблемы решаются.

С 20 октября отправка мобилизованных на Урале была возобновлена.

Учитывая, что срок, который поставил Президент заканчивается, можно предполагать, что военкоматы находятся на финишной прямой. Последние дни октября могут стать периодом, когда закончится мобилизация в Свердловской области и в Екатеринбурге.

Редакция «КП-Екатеринбург» будет следить за развитием событий. Информация о завершении срока мобилизации в регионе обновляется.

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