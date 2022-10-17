17 октября частичная мобилизация завершилась в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частичная мобилизация в Свердловской области проходит в соответствии с планом. Об этом заявили представители военного комиссариата региона.

- Отправки мобилизованных мы не возобновляем, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь военкомата Свердловской области Алена Сочнева. - Поставки не возобновлены, все у нас идет по плану. До сих пор проводится уточнение учетных данных граждан, оно и не прекращалось. Проблемы существуют, но они решаются

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице. Он также отметил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Когда частичная мобилизация завершится на Среднем Урале не уточняется.

- Для каждого субъекта создан свой план по мобилизации. Кто-то уже закончил, а кто-то нет. Все зависит от мобилизационных возможностей субъекта направить мобилизованных в учебные центры. Кто-то раньше начинает и заканчивает, кто-то позже, - добавила Алена Сочнева.

Ранее мы подробно рассказывали об условиях в Еланском гарнизоне, куда направляют мобилизованных из Свердловской области и соседних регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская ПВО поставила мировой рекорд: два украинских самолета сбиты за 200 километров (подробнее)

Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, что взять с собой во время частичной мобилизации. Рассказываем, что взять с собой из вещей, а также из чего должна состоять аптечка (подробнее)

Мобилизация повлияла на рынок труда: у кого вырастут и упадут зарплаты (подробнее)

«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)