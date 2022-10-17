17 октября частичная мобилизация завершилась в Москве
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Частичная мобилизация в Свердловской области проходит в соответствии с планом. Об этом заявили представители военного комиссариата региона.
- Отправки мобилизованных мы не возобновляем, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь военкомата Свердловской области Алена Сочнева. - Поставки не возобновлены, все у нас идет по плану. До сих пор проводится уточнение учетных данных граждан, оно и не прекращалось. Проблемы существуют, но они решаются
17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице. Он также отметил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.
Когда частичная мобилизация завершится на Среднем Урале не уточняется.
- Для каждого субъекта создан свой план по мобилизации. Кто-то уже закончил, а кто-то нет. Все зависит от мобилизационных возможностей субъекта направить мобилизованных в учебные центры. Кто-то раньше начинает и заканчивает, кто-то позже, - добавила Алена Сочнева.
Ранее мы подробно рассказывали об условиях в Еланском гарнизоне, куда направляют мобилизованных из Свердловской области и соседних регионов.
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