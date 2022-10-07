Так выглядит палаточный городок, в котором разместили часть мобилизованных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже две недели в России проходит частичная мобилизация. По повесткам граждане приходят в военкоматы. Затем оттуда их автобусами направляют в учебные части. Одна из них находится в Еланском гарнизоне. За полторы недели в социальных сетях появилось несколько неоднозначных сообщений о жизни мобилизованных в этом гарнизоне. Поэтому «КП-Екатеринбург» отправились в Елань, чтобы своими глазами увидеть, как живут и готовятся мобилизованные.

АЛКОГОЛЬ ТУТ БОЛЬШЕ НЕ ПРОДАЮТ

Мы остановились у КПП. Здесь военнослужащий записал номер нашей машины, попросил открыть и показать багажник. Когда он дал добро, мы проехали через металлические ворота и попали на территорию Еланского гарнизона. Как люди неискушенные, мы думали, что раз уж позади КПП, значит, мы уже на территории военной части. А на самом деле за воротами начался обычный город.

Едешь по улице, а слева и справа от тебя пятиэтажные дома, продуктовые магазины, алкомаркеты, банки, аптеки… Есть даже свой пункт выдачи товаров крупного интернет-магазина. Здесь уже давно живут не только военнослужащие с семьями, но и гражданские. Многие квартиры в собственности. До части еще нужно добираться.

Продажа алкоголя на территории гарнизона теперь под запретом. Витрины с выпивкой закрыли тканью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах много мужчин в военной форме. На часах 9.00, но город уже три часа как не спит – подъем у мобилизованных, как и у срочников ровно в 06.00. А так как статус у них, как у военнослужащих по контракту, постоянно находиться на территории части им не нужно. В свободное время они могут спокойно перемещаться по гарнизону, то есть по всему «городу». Это, кстати, изначально создавало проблемы. Некоторые мобилизованные в свободное время едва ли не с утра выстраивались в магазинах в очереди за выпивкой, а потом ходили по Елани пьяные.

- Поначалу была такая проблема. Все-таки мы находимся не на зоне. У нас свободный выход в магазин. Мобилизованные покупали продукты. Брали и спиртные напитки. Но в настоящее время эта проблема решена, - объясняет врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе. - Сотрудники военной прокуратуры Еланского гарнизона и Камышловской межрайонной прокуратуры вышли на представителей торговых точек. Теперь продажа алкоголя на территории гарнизона запрещена.

Вокруг палаток сделаны небольшие рвы. Как объясняют военнослужащие, они нужны на случай дождя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы идем в супермаркет «Монетка». Все витрины с выпивкой действительно закрыты черной материей. В очередях стоит много мобилизованных в форме. Но в корзинках у них обычные продукты – йогурты, хлеб, колбаса, фрукты. А в алкомаркете «Бристоль» витрины не стали закрывать – лишь повесили красные предупреждающие таблички, что алкоголь больше не продается.

- У нас даже технически пробить алкоголь теперь нельзя. Кассовый аппарат не позволит, - объясняет девушка с лиловыми волосами, работающая продавцом.

ПАЛАТКИ ОТАПЛИВАЮТСЯ ДРОВАМИ И УГЛЕМ

Мы уже на территории одной из частей. Стоим прямо перед палаточным городком для мобилизованных. Его поставили на территории, зарезервированной для сборов, чтобы разместить часть личного состава. Часть людей разместили в казармах.

Палатка - вид изнутри. Отапливается она двумя такими буржуйками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палатки огромные. Из каждой поднимается по две трубы. Воздух здесь напоминает о деревне в безветренный морозный зимний день, когда в каждой избе топится печь. Так и тут – каждая палатка отапливается двумя буржуйками. С другой стороны городка раздается гул бензопилы. Там дежурные распиливают длинные березовые бревна, а потом разрубают их на поленья.

- Назначается дежурный и он готовит дрова на всю палатку, - рассказывает ефрейтор. – У нас все на добровольной основе, никто не против.

Перед нами один из мобилизованных. Ему 35 лет. До того как пришла повестка, работал он сам на себя. Теперь он в роте материального обеспечения. Живет в палаточном городке уже неделю. Жизнь здесь сравнивает с турпоходом.

- Надо быть туристом, чтобы понять. Сначала тяжело было, конечно, а потом нормально, привыкли, - рассказал мобилизованный. - Коллектив у нас дружный. Проблем нет. В палатке тепло, даже душно. Мы натапливаем так, что у нас потолки сырые.

Когда мы заглянули в палатку, здесь как раз расстилали свежие простыни и надевали новые наволочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг каждой палатки выкопан небольшой ров – это сделано для того, чтобы палатку не подтопляло, если пойдет дождь. Рядом с входом специальная стойка, чтобы чистить обувь, и дровяник. Чтобы войти в палатку, надо пригнуть голову и отодвинуть материю. Первое, что встречает тебя внутри – одна из буржуек. Вдоль всей палатки по бокам тянутся двухъярусные кровати. На них матрасы, одеяла и подушки. Места тут на несколько десятков человек. В тот момент, когда мы зашли, мобилизованные меняли постельное белье.

- Сейчас как раз занимаемся расстилкой простыней, наволочек, - рассказал старшина роты. – В центре палатки у нас стол для вечернего чаепития. Вот висят кружки, рядом полка для чая, сахара, тушенки…

Старшина роты ведет нас по палатке коридором, образованным непрерывающимися даже на зазор кроватями и столом с полками, который также тянется по центру вдоль всей палатки.

- Здесь у нас запасной выход противопожарный. В любой момент раздвинул ткань и вышел, - показывает он. - Вот вторая буржуйка. Рядом ящик с углем. Он горит жарче и нужен только на случай сильных холодов.

В каждой палатке могут разместиться несколько десятков мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗГОВОРЫ О ДУШЕ

Моются военнослужащие в гарнизонной бане. До нее 15 минут пешком от городка. На завтрак, обед и ужин мобилизованные ходят в столовую учебной части.

- На завтрак у них были пельмени, сыр плавленый, сливочное масло, вареное яйцо, кофе и пряники, - бегло перечисляет заведующая производством столовой. – Сейчас готовим на обед суп картофельный с макаронами, тушеную говядину, гречневую кашу, салаты… На ужин всегда рыба и картофельное пюре. Ребята говорят: «У нас даже дома не каждый так кушает».

Завтракают, обедают и ужинают мобилизованные в столовой части. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При палаточном городке работает также медицинский пункт. Сюда мобилизованные приходят в основном из-за мозолей.

- У них период акклиматизации. С непривычки обувь натирает ноги, появляются мозоли, - рассказывает санитарный инструктор. – При таких ситуациях необходима обработка, чтобы быстрее все прошло.

Дрова для отопления палаток мобилизованные заготавливают сами. Сначала пилят, затем рубят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в городке есть палатка, в которой находится консультативно-правовой пункт военной прокуратуры гарнизона.

- Здесь происходит разбирательство по каждому военнослужащему, в какой жизненной ситуации он оказался, - объясняют в командовании полка. - По каждому военнослужащему принимается индивидуальное решение правовое с точки зрения закона, чтобы не было перегибов и недоработок. И если случилось необоснованное действие, принимается решение и человек отпускается домой.

В отдельной палатке работают сотрудники военной прокуратуры Еланского гарнизона. Здесь военнослужащие могут пожаловаться, например, если их необоснованно мобилизовали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В палаточном городке не курят. Место для курения – организовано на сколоченных из досок скамейках, поодаль от городка. Пока мы идем среди палаток, видим неожиданную сцену. Трое мобилизованных на улице сидят на скамейке и внимательно слушают священника, который рассказывает им про Адама и Еву.

- У нас, священников, задача – окормлять солдат, - объясняет настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра Александр Дубасов. – Они могут обратиться со всем, что их беспокоит – сложности, трудности, страхи, радости. Принеси свою проблему, и попробуем поговорить. Эти ребята хотят креститься, соответственно мы с ними стали разговаривать о том, зачем креститься, как, почему…

В палаточном городке военнослужащие могут пообщаться со священником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока священник разговаривает с мобилизованными, откуда-то издалека доносится грохот – на полигоне гарнизона мобилизованные учатся стрелять из гранатомета. Тем временем в палаточном городке идут разговоры о душе:

- Человек рождается не сразу. Что сначала было? – спрашивает священник

- Грех, - отвечает один из мобилизованных.

- Почему грех? А если это муж и жена, если это законный брак? Если они любят друг друга, почему же это грех? Она зачинают или зарождают ребенка. Так вот и Христос зародился во чреве Девы Марии…

Часть мобилизованных разместили в казармах Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДГОТОВКА НА ПОЛИГОНЕ

Палаточный городок не растет, а наоборот сокращается. При нас военнослужащие разбирали две палатки на окраине.

- По мере высвобождения фонда, будем переводить военнослужащих в более комфортные условия, - объясняет врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе. - Размещен личный состав, как в полевом лагере, так и в казарменном фонде.

На полигоне мобилизованные заново учатся работать с гранатометом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерьер казармы будет хорошо знаком всякому, кто проходил срочную службу. Это большое помещение с двухъярусными кроватями и тумбочками между ними. В тот момент, когда мы пришли, в казарме никого не было – мобилизованные проходили занятия по физподготовке. На плацу перед зданием они отрабатывали приемы рукопашного боя.

Также мобилизованных обучают ножевому бою. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, куда более серьезная подготовка в этот момент проходила у другой части мобилизованных – на полигоне гарнизона. Здесь, в полном боевом обмундировании, они вспоминали боевые навыки. Вели огонь из пулеметов по мишеням, метали гранаты, стреляли из гранатомета, учились проводить разведку с помощью квадрокоптеров…

Отдельно на полигоне показывают, как проводить разведку с помощью квадрокоптеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время мы уже приняли личный состав, который прибыл из военкоматов по частичной мобилизации, - говорит врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе. - Уже неделю с ними проводятся занятия по боевой подготовке. Основной упор делается на практические занятия – то, что необходимо военнослужащему при выполнении тех или иных боевых задач.

Значительная часть дня у мобилизованных посвящена боевой подготовке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине дня, когда мы уже направлялись обратно к КПП, в Елани на улицах появились мужчины и женщины с рюкзаками, с туристическим ковриками, свернутыми трубой. Это были родственники мобилизованных. Они пришли проведать своих родных, которые теперь были одеты в военную форму. При встрече близкие трогательно обнимались.

Подготовка ведется в полном обмундировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сына 26 сентября мобилизовали, - рассказывает Татьяна. - Вот с мужем, с невесткой на всякий случай привезли ему теплые вещи и медицину, чтобы все было с собой. Нормальное у нас настроение, бодрое. Жене вот только его грустно. А в остальном все нормально.

Мобилизованные вспоминают времена срочной службы и заново учатся, например, стрелять из пулемета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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