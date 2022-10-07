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7 октября 2022 7:05

Алкоголь под запретом, палатки отапливают буржуйками: как живут мобилизованные в Еланском гарнизоне

Репортаж из Еланского гарнизона
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Так выглядит палаточный городок, в котором разместили часть мобилизованных.

Так выглядит палаточный городок, в котором разместили часть мобилизованных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже две недели в России проходит частичная мобилизация. По повесткам граждане приходят в военкоматы. Затем оттуда их автобусами направляют в учебные части. Одна из них находится в Еланском гарнизоне. За полторы недели в социальных сетях появилось несколько неоднозначных сообщений о жизни мобилизованных в этом гарнизоне. Поэтому «КП-Екатеринбург» отправились в Елань, чтобы своими глазами увидеть, как живут и готовятся мобилизованные.

АЛКОГОЛЬ ТУТ БОЛЬШЕ НЕ ПРОДАЮТ

Мы остановились у КПП. Здесь военнослужащий записал номер нашей машины, попросил открыть и показать багажник. Когда он дал добро, мы проехали через металлические ворота и попали на территорию Еланского гарнизона. Как люди неискушенные, мы думали, что раз уж позади КПП, значит, мы уже на территории военной части. А на самом деле за воротами начался обычный город.

Едешь по улице, а слева и справа от тебя пятиэтажные дома, продуктовые магазины, алкомаркеты, банки, аптеки… Есть даже свой пункт выдачи товаров крупного интернет-магазина. Здесь уже давно живут не только военнослужащие с семьями, но и гражданские. Многие квартиры в собственности. До части еще нужно добираться.

Продажа алкоголя на территории гарнизона теперь под запретом. Витрины с выпивкой закрыли тканью.

Продажа алкоголя на территории гарнизона теперь под запретом. Витрины с выпивкой закрыли тканью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах много мужчин в военной форме. На часах 9.00, но город уже три часа как не спит – подъем у мобилизованных, как и у срочников ровно в 06.00. А так как статус у них, как у военнослужащих по контракту, постоянно находиться на территории части им не нужно. В свободное время они могут спокойно перемещаться по гарнизону, то есть по всему «городу». Это, кстати, изначально создавало проблемы. Некоторые мобилизованные в свободное время едва ли не с утра выстраивались в магазинах в очереди за выпивкой, а потом ходили по Елани пьяные.

- Поначалу была такая проблема. Все-таки мы находимся не на зоне. У нас свободный выход в магазин. Мобилизованные покупали продукты. Брали и спиртные напитки. Но в настоящее время эта проблема решена, - объясняет врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе. - Сотрудники военной прокуратуры Еланского гарнизона и Камышловской межрайонной прокуратуры вышли на представителей торговых точек. Теперь продажа алкоголя на территории гарнизона запрещена.

Вокруг палаток сделаны небольшие рвы. Как объясняют военнослужащие, они нужны на случай дождя

Вокруг палаток сделаны небольшие рвы. Как объясняют военнослужащие, они нужны на случай дождя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы идем в супермаркет «Монетка». Все витрины с выпивкой действительно закрыты черной материей. В очередях стоит много мобилизованных в форме. Но в корзинках у них обычные продукты – йогурты, хлеб, колбаса, фрукты. А в алкомаркете «Бристоль» витрины не стали закрывать – лишь повесили красные предупреждающие таблички, что алкоголь больше не продается.

- У нас даже технически пробить алкоголь теперь нельзя. Кассовый аппарат не позволит, - объясняет девушка с лиловыми волосами, работающая продавцом.

ПАЛАТКИ ОТАПЛИВАЮТСЯ ДРОВАМИ И УГЛЕМ

Мы уже на территории одной из частей. Стоим прямо перед палаточным городком для мобилизованных. Его поставили на территории, зарезервированной для сборов, чтобы разместить часть личного состава. Часть людей разместили в казармах.

Палатка - вид изнутри. Отапливается она двумя такими буржуйками.

Палатка - вид изнутри. Отапливается она двумя такими буржуйками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палатки огромные. Из каждой поднимается по две трубы. Воздух здесь напоминает о деревне в безветренный морозный зимний день, когда в каждой избе топится печь. Так и тут – каждая палатка отапливается двумя буржуйками. С другой стороны городка раздается гул бензопилы. Там дежурные распиливают длинные березовые бревна, а потом разрубают их на поленья.

- Назначается дежурный и он готовит дрова на всю палатку, - рассказывает ефрейтор. – У нас все на добровольной основе, никто не против.

Перед нами один из мобилизованных. Ему 35 лет. До того как пришла повестка, работал он сам на себя. Теперь он в роте материального обеспечения. Живет в палаточном городке уже неделю. Жизнь здесь сравнивает с турпоходом.

- Надо быть туристом, чтобы понять. Сначала тяжело было, конечно, а потом нормально, привыкли, - рассказал мобилизованный. - Коллектив у нас дружный. Проблем нет. В палатке тепло, даже душно. Мы натапливаем так, что у нас потолки сырые.

Когда мы заглянули в палатку, здесь как раз расстилали свежие простыни и надевали новые наволочки.

Когда мы заглянули в палатку, здесь как раз расстилали свежие простыни и надевали новые наволочки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг каждой палатки выкопан небольшой ров – это сделано для того, чтобы палатку не подтопляло, если пойдет дождь. Рядом с входом специальная стойка, чтобы чистить обувь, и дровяник. Чтобы войти в палатку, надо пригнуть голову и отодвинуть материю. Первое, что встречает тебя внутри – одна из буржуек. Вдоль всей палатки по бокам тянутся двухъярусные кровати. На них матрасы, одеяла и подушки. Места тут на несколько десятков человек. В тот момент, когда мы зашли, мобилизованные меняли постельное белье.

- Сейчас как раз занимаемся расстилкой простыней, наволочек, - рассказал старшина роты. – В центре палатки у нас стол для вечернего чаепития. Вот висят кружки, рядом полка для чая, сахара, тушенки…

Старшина роты ведет нас по палатке коридором, образованным непрерывающимися даже на зазор кроватями и столом с полками, который также тянется по центру вдоль всей палатки.

- Здесь у нас запасной выход противопожарный. В любой момент раздвинул ткань и вышел, - показывает он. - Вот вторая буржуйка. Рядом ящик с углем. Он горит жарче и нужен только на случай сильных холодов.

В каждой палатке могут разместиться несколько десятков мобилизованных

В каждой палатке могут разместиться несколько десятков мобилизованных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗГОВОРЫ О ДУШЕ

Моются военнослужащие в гарнизонной бане. До нее 15 минут пешком от городка. На завтрак, обед и ужин мобилизованные ходят в столовую учебной части.

- На завтрак у них были пельмени, сыр плавленый, сливочное масло, вареное яйцо, кофе и пряники, - бегло перечисляет заведующая производством столовой. – Сейчас готовим на обед суп картофельный с макаронами, тушеную говядину, гречневую кашу, салаты… На ужин всегда рыба и картофельное пюре. Ребята говорят: «У нас даже дома не каждый так кушает».

Завтракают, обедают и ужинают мобилизованные в столовой части.

Завтракают, обедают и ужинают мобилизованные в столовой части.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При палаточном городке работает также медицинский пункт. Сюда мобилизованные приходят в основном из-за мозолей.

- У них период акклиматизации. С непривычки обувь натирает ноги, появляются мозоли, - рассказывает санитарный инструктор. – При таких ситуациях необходима обработка, чтобы быстрее все прошло.

Дрова для отопления палаток мобилизованные заготавливают сами. Сначала пилят, затем рубят.

Дрова для отопления палаток мобилизованные заготавливают сами. Сначала пилят, затем рубят.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в городке есть палатка, в которой находится консультативно-правовой пункт военной прокуратуры гарнизона.

- Здесь происходит разбирательство по каждому военнослужащему, в какой жизненной ситуации он оказался, - объясняют в командовании полка. - По каждому военнослужащему принимается индивидуальное решение правовое с точки зрения закона, чтобы не было перегибов и недоработок. И если случилось необоснованное действие, принимается решение и человек отпускается домой.

В отдельной палатке работают сотрудники военной прокуратуры Еланского гарнизона. Здесь военнослужащие могут пожаловаться, например, если их необоснованно мобилизовали

В отдельной палатке работают сотрудники военной прокуратуры Еланского гарнизона. Здесь военнослужащие могут пожаловаться, например, если их необоснованно мобилизовали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В палаточном городке не курят. Место для курения – организовано на сколоченных из досок скамейках, поодаль от городка. Пока мы идем среди палаток, видим неожиданную сцену. Трое мобилизованных на улице сидят на скамейке и внимательно слушают священника, который рассказывает им про Адама и Еву.

- У нас, священников, задача – окормлять солдат, - объясняет настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра Александр Дубасов. – Они могут обратиться со всем, что их беспокоит – сложности, трудности, страхи, радости. Принеси свою проблему, и попробуем поговорить. Эти ребята хотят креститься, соответственно мы с ними стали разговаривать о том, зачем креститься, как, почему…

В палаточном городке военнослужащие могут пообщаться со священником.

В палаточном городке военнослужащие могут пообщаться со священником.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока священник разговаривает с мобилизованными, откуда-то издалека доносится грохот – на полигоне гарнизона мобилизованные учатся стрелять из гранатомета. Тем временем в палаточном городке идут разговоры о душе:

- Человек рождается не сразу. Что сначала было? – спрашивает священник

- Грех, - отвечает один из мобилизованных.

- Почему грех? А если это муж и жена, если это законный брак? Если они любят друг друга, почему же это грех? Она зачинают или зарождают ребенка. Так вот и Христос зародился во чреве Девы Марии…

Часть мобилизованных разместили в казармах

Часть мобилизованных разместили в казармах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДГОТОВКА НА ПОЛИГОНЕ

Палаточный городок не растет, а наоборот сокращается. При нас военнослужащие разбирали две палатки на окраине.

- По мере высвобождения фонда, будем переводить военнослужащих в более комфортные условия, - объясняет врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе. - Размещен личный состав, как в полевом лагере, так и в казарменном фонде.

На полигоне мобилизованные заново учатся работать с гранатометом

На полигоне мобилизованные заново учатся работать с гранатометом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерьер казармы будет хорошо знаком всякому, кто проходил срочную службу. Это большое помещение с двухъярусными кроватями и тумбочками между ними. В тот момент, когда мы пришли, в казарме никого не было – мобилизованные проходили занятия по физподготовке. На плацу перед зданием они отрабатывали приемы рукопашного боя.

Также мобилизованных обучают ножевому бою.

Также мобилизованных обучают ножевому бою.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, куда более серьезная подготовка в этот момент проходила у другой части мобилизованных – на полигоне гарнизона. Здесь, в полном боевом обмундировании, они вспоминали боевые навыки. Вели огонь из пулеметов по мишеням, метали гранаты, стреляли из гранатомета, учились проводить разведку с помощью квадрокоптеров…

Отдельно на полигоне показывают, как проводить разведку с помощью квадрокоптеров.

Отдельно на полигоне показывают, как проводить разведку с помощью квадрокоптеров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время мы уже приняли личный состав, который прибыл из военкоматов по частичной мобилизации, - говорит врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе. - Уже неделю с ними проводятся занятия по боевой подготовке. Основной упор делается на практические занятия – то, что необходимо военнослужащему при выполнении тех или иных боевых задач.

Значительная часть дня у мобилизованных посвящена боевой подготовке.

Значительная часть дня у мобилизованных посвящена боевой подготовке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине дня, когда мы уже направлялись обратно к КПП, в Елани на улицах появились мужчины и женщины с рюкзаками, с туристическим ковриками, свернутыми трубой. Это были родственники мобилизованных. Они пришли проведать своих родных, которые теперь были одеты в военную форму. При встрече близкие трогательно обнимались.

Подготовка ведется в полном обмундировании.

Подготовка ведется в полном обмундировании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сына 26 сентября мобилизовали, - рассказывает Татьяна. - Вот с мужем, с невесткой на всякий случай привезли ему теплые вещи и медицину, чтобы все было с собой. Нормальное у нас настроение, бодрое. Жене вот только его грустно. А в остальном все нормально.

Мобилизованные вспоминают времена срочной службы и заново учатся, например, стрелять из пулемета.

Мобилизованные вспоминают времена срочной службы и заново учатся, например, стрелять из пулемета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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