Мобилизованного из Свердловской области отпустили со службы на сутки ради свадьбы

Пару расписали в ЗАГСе утром, вечером Максим Никитин вернулся в Елань Фото: Ксения Никитина

Мобилизованного из поселка Зайково в Свердловской области отпустили со службы ради свадьбы. Максим Никитин решил сделать предложение своей возлюбленной уже после того, как отправился на службу. Молодого человека решили отпустить из военной части в Елани, но только на сутки, чтобы он с невестой успел в ЗАГС Ирбита.

- После получения повестки житель поселка Зайково Максим Никитин отправился в воинскую часть Елани. Уже находясь там, он решил сделать предложение своей возлюбленной Ксении. Ребята вместе давно, девушка согласилась. Сегодня Максима отпустили на сутки домой, чтобы ребята смогли пожениться, - рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава Ирбитского муниципального округа Алексей Никифоров.

Предложение Максим сделал по телефону Фото: Ксения Никитина

Предложение своей возлюбленной Максим сделал по телефону. По ее словам, отпросился он без особых проблем.

- Предложение сделал по телефону, когда уже был в Елани, отпросился Максим на сутки, так и сказал что нужно расписаться. Его сразу отпустили, приехал домой, и на утро мы сразу поехали в ЗАГС, нас расписали в этот же день, вечером Максим уехал обратно в Елань, - рассказала «КП Екатеринбург» невеста Максима Ксения Никитина.

Командование пошло навстречу влюбленным Фото: Ксения Никитина

Брак был заключен в ЗАГСе города Ирбит. Глава Ирбитского МО уже выразил поздравления молодоженам от лица всей администрации свердловского города. В самом ЗАГСе рассказать о том, как прошла церемония бракосочетания отказались.

После свадьбы Ксения проводила мужа на службу. Фото: Ксения Никитина

Это не первый случай в Свердловской области, когда мобилизованные срочно решают зарегистрировать брак. С момента объявления частичной мобилизации в регионе в шесть раз увеличилось количество поданных заявлений на регистрацию брака. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области.