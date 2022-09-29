После частичной мобилизации в уральские ЗАГСы было подано 3176 заявлений о заключении брака

С 21 по 29 сентября в 2022 году в регионе было подано 3176 заявлений о заключении брака, в 2021 году - 529 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента объявления частичной мобилизации в Свердловской области в шесть раз увеличилось количество поданных заявлений на регистрацию брака.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области.

- В период с 21 по 29 сентября 2022 года в Свердловской области подано 3176 заявлений о заключении брака, из них в Екатеринбурге – 1083. Для сравнения, в 2021 году с 21по 26 в регионе было подано 529 заявлений, из них 264 в Екатеринбурге, - сообщили в ведомстве.

При этом, также увеличилось и количество зарегистрированных союзов.

- С 21 по 29 сентября 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 1430 записей актов о заключении брака, из них в Екатеринбурге – 527. В 2021 году с 21 по 26 сентября эти показатели составляли 789 и 376 соответственно, - указано в тексте ответа редакции.

Данными о количестве заявлений о государственной регистрации брака, поданных в связи с частичной мобилизацией Управление не располагает.

Ранее «КП-Екатеринбург» прошлась по ЗАГСам Екатеринбурга и узнала истории уральцев, желающих пожениться перед мобилизацией.

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