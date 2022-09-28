Многие хотят успеть пожениться перед призывом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге увеличилось количество желающих зарегистрировать брак. Сразу в нескольких ЗАГСах города уже не первый день скапливаются большие очереди.

- Желающих подать заявление на регистрацию приходит действительно больше. Очереди скапливаются во второй половине дня, - рассказали в ЗАГСе Кировского района на Лодыгина, 8.

Эту же информацию подтвердили в ЗАГСах Ленинского района на Сакко и Ванцетти, 105 и Октябрьского района на Луначарского, 220.

Из-за частичной мобилизации, в ЗАГСах Екатеринбурга выросло число желающих расписаться Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

«КП-Екатеринбург» прошлась по ЗАГСам города и выяснила, что многие решили зарегистрировать свои отношения после объявления о частичной мобилизации.

- Мы вместе уже больше 30 лет, - рассказывает стоящий в очереди на регистрацию брака Сергей. - Один раз уже были женаты. Поженились в 1994 году, но что-то не заладилось, и мы развелись. А когда сошлись, хотели снова зарегистрировать брак, но каждый год откладывали. Теперь вот такие события, решили на всякий случай пожениться, вдруг мобилизуют.

Многих новость о частичной мобилизации подстигнула, чтобы поскорее заключить брак Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

А вот у Алексея и Оксаны уже была назначена дата свадьбы. Пара из Екатеринбурга планировала пожениться 11 ноября, но пришла в ЗАГС Ленинского района, чтобы попросить перенести дату на ближайшее время.

- Мы вместе уже больше пяти лет. Сейчас я на третьем месяце беременности, - рассказывает Оксана. - Леше еще не пришла повестка, но он подходит под вторую категорию. Если его призовут, мне надо будет как-то обеспечивать себя и ребенка.

- Если будут выплачивать жалование, то будут выплачивать его ей (Оксане), - добавляет Алексей.

В первой половине дня желающих расписаться меньше, чем после обеда Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В ЗАГСе Алексею и Оксане перенесли дату регистрации брака на 7 октября

- Мы планировали устраивать пышную свадьбу в ресторане. Хотели пригласить около 40 человек. У нас уже фотограф и ведущий забронированы. Я платье выбрала, - рассказывает Оксана.

- Но мы подумали, что нам нужна какая-то подушка безопасности на случай, если меня мобилизуют. Поэтому теперь думаем отметить с родными и друзьями в кафе, а дальше видно будет, - добавляет Алексей.

Мобиизованных расписывают в ускоренном порядке Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

А вот мобилизованных в ЗАГСах Екатеринбурга регистрируют в день подачи заявления.

- Мы подали заявление за месяц до частичной мобилизации. Но у знакомой парня мобилизовали. Ей в ЗАГСе сказали, что нужно предоставить повестку, тогда распишут в день подачи заявления, - рассказала Анна (имя изменено, - Прим. Ред.).

В Управлении ЗАГСа Свердловской области пояснили, что для получения точной информации о том, что необходимо для ускоренного процесса регистрации брака, необходимо направить официальный запрос. «КП-Екатеринбург» направила запрос в ведомство.