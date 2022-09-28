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Общество28 сентября 2022 6:57

В ЗАГСах Екатеринбурга мобилизованных регистрируют в день подачи заявления

Для этого нужно предоставить повестку
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Многие желают расписаться из-за мобилизации

Многие желают расписаться из-за мобилизации

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбургских ЗАГСах мобилизованных регистрируют в день подачи заявления.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала местная жительница Анна (имя изменено, - Прим. Ред.), стоящая в очереди на регистрацию брака в ЗАГСе Октябрьского района на Луначарского, 220.

- Если парню или мужчине пришла повестка по частичной мобилизации, вам нужно будет ее предоставить, и вас распишут в день подачи заявления, - объяснила она.

Эту информацию девушка узнавала в ЗАГСе для своих знакомых. У самой Анны парень не получал повестку, а заявление влюбленные подали за месяц до частичной мобилизации.

В ЗАГСе поделились, что наплыв желающих расписаться наблюдают не первый день

В ЗАГСе поделились, что наплыв желающих расписаться наблюдают не первый день

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Я знаю, что многие после объявления частичной мобилизации подают заявления. У меня у самой есть такие знакомые. Друга могут мобилизовать, и ребята хотят побыстрее пожениться, - добавила девушка.

В ЗАГСе Октябрьского района пояснили, что большое количество желающих зарегистрировать отношения приходит не первый день.

- Вчера тоже были большие очереди. Но предсказать заранее, в какое время наплыв будет невозможно, - рассказали в учреждении.

В Управлении ЗАГСа Свердловской области сообщили, что для получения точной информации о том, что необходимо для ускоренного процесса регистрации брака, необходимо направить официальный запрос.

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