Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию в Елани, где погибли двое мобилизованных

Татьяна Москалькова приехала с рабочим визитом в Екатеринбург Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетела с рабочим визитом в Екатеринбург. На встрече с представителями СМИ она прокомментировала ситуацию с двумя погибшими на территории Еланского гарнизона.

Напомним, о двух гибели двух мобилизованных стало известно еще 3 октября. Тогда данную информацию подтверждала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, это были мужчины из Курганской области.

- Уполномоченный по правам человека не имеет права вмешиваться в следствие и судебный процесс, - уточнила Татьяна Москалькова. – Ко мне информация об этом происшествиии не поступала. Но я считаю, что есть все основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить и условия мобилизации, и условия, которым предшествовала данная трагедия. Также стоит обратиться в следственные органы, чтобы была дана правильная оценка этому трагическому событию.

В свою очередь ситуацию прокомментировала и региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова:

- Как только мне стало известно о двух случаях гибели на территории Еланского гарнизона, я естественно сразу обратилась и в военную прокуратуру Еланского гарнизона и в следственный комитет. Расследование проводится. С военным прокурором мы каждый день на связи. Выясняются причины. Разбираются, кто виноват: военкомат, до которого не дошли сведения о том, что у человека может быть эпилепсия, или, может быть, вовремя не смогли оказать человеку помощь.

Добавим, что в регионе работают сразу несколько горячих линий по вопросам мобилизации. Также можно обратиться к военкому, либо представителю военной прокуратуры на территории гарнизона.

Горячие линии по вопросам мобилизации

122 (круглосуточно)

8 (800) 101-91-11 (с 10:00 до 19:00)

8 (343) 350-09-42 (время надо добавить)