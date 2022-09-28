Военный комиссар Среднего Урала объяснил, почему мобилизованные живут в палатках

Частичная мобилизация началась 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков объяснил появление палаточного лагеря в воинской части в Елани.

- Палаточный городок? Что в этом такого?! Он оборудован всем необходимым. Данный вопрос всегда отрабатывался на учениях и сборах. Может показаться, что есть проблемы. Вот приезжает 10 автобусов. Мы же не можем сразу 10 автобусов расселить. Нужно, чтобы все провели медосмотр, всем выдали форму нужного размера. Проблем в Елани нет. Мы очень тесно работаем с ОНФ, их представители выезжают в часть с проверками. Если возникают вопросы, то они решаются оперативно в режиме онлайн, - ответил Сергей Чирков.

Палаточный лагерь в Елани. Фото: читатель «КП»

По словам врио военного комиссара региона, около 15-20% мобилизованных являются добровольцами.

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