Военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Фото: Министерство обороны РФ

Прибывшие в зону СВО в рамках частичной мобилизации жители Свердловской области приступили к одиночной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны. В подготовку входит медицинская, тактическая, огневая, а также ознакомление и работа на современных средствах связи. После этого военнослужащие приступят к боевой подготовке в составе взводов, рот (батарей).

- В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО, - отмечают в министерстве обороны.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург, что по ошибке было мобилизовано более 130 жителей Среднего Урала. Их удалось вернуть домой.

Также мы рассказывали историю заместителя главы управления безопасности УрФУ Максима Кузьменко. Его вместе с сыном направили в зону спецоперации. А здесь вы можете узнать о ценах на вещи, которые понадобятся мобилизованным.

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