Свердловский омбудсмен назвала точную цифру ошибочно мобилизованных, которых вернули домой

Под частичную мобилизацию попали сразу три брата из одной семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более сотни мужчин в регионе, которые получили повестку, были возвращены домой после частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург.

Омбудсмен уточнила, что у каждого из мужчин, получивших повестку были причины, которые препятствовали их отправлению в места проведения спецоперации.

- Мы возвратили домой более 130 человек. Среди них были люди, у которых в семье в семье есть ребенок с паллиативным статусом. Также были случаи, когда отправляли двух членов семьи одновременно, - отметила в эфире радио «КП» Татьяна Мерзлякова. - Из Кировского военкомата у нас, например, ушли и папа, и сын. Надеюсь, что мы сможем кого-то из них вернуть. Так как сын уже в Луганске. Но в целом, многие военкоматы идут навстречу. Когда у нас, например, из села Ляпустино Байкаловского района хотели забрать сразу трех сыновей. Этого нельзя делать. Это позиция председателя нашей комиссии призывной, губернатора Свердловской области и наша. Братья все крепкие ребята, подлежат мобилизации. Но нельзя. Одного вернули еще на уровне повестки.

Также омбудсмен отмечает, что были случаи, когда из одной семьи на мобилизацию отправили сразу трех сыновей. Одного из них удалось вернуть еще на уровне получения повестки. Также она отмечает, что в Свердловской области мобилизация проходит спокойнее, чем в других регионах.

Ранее, Свердловский омбудсмен прокомментировала информацию о смерти двух мобилизованных в Еланском горнизоне. Она отмечала, что их гибель не связана с условиями в гарнизоне.