Свердловский омбудсмен прокомментировала информацию о смерти двух мобилизованных в Еланском гарнизоне

По информации Татьяны Мерзляковой, гибель людей не связана с условиями в гарнизоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 октября, в СМИ появилась информация о гибели двух мобилизованных в Еланском гарнизоне. Информацию об этом подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Что касается погибших в Еланском гарнизоне. Эти люди мобилизованы из соседних регионов, в частности, Курганской области, - прокомментировала Татьяна Мерзлякова. - Насколько мне известно, гибель людей не связана с условиями в гарнизоне. Но истину, конечно, предстоит установить следственным органам, которые сейчас разбираются в этих случаях. Я как уполномоченный со своей стороны продолжу внимательно следить за тем, как идет мобилизация у нас. Рассматриваю внимательно каждый сигнал, который поступает, выезжаю на место.

Уральский омбудсмен отметила, что если у кого-то из мобилизованных в Елани появились вопросы, либо они считают, что их призвали необоснованно, то они могут обратиться к военкому, либо представителю военной прокуратуры на территории гарнизона.

- Также можно звонить на специальную горячую линию 8 800 101 9111, - сказала Татьяна Мерзлякова.