В Екатеринбурге мобилизовали замначальника по безопасности УрФУ: у него больное сердце, диабет и грыжи

27 сентября Максима Кузьменко мобилизовали вместе с сыном. Фото: предоставлено семьей

Заместитель начальника управления безопасности УрФУ Максим Кузьменко и его сын Никита попали под частичную мобилизацию в Екатеринбурге. В ночь на 26 сентября глава семьи вместе с супругой Надеждой вернулся домой из Анапы.

Утром раздался звонок из военкомата Кировского района, мужчину попросили подойти. Там же ему вручили повестку, а уже через сутки отец с сыном отправились в 32-й военный городок. Пробыв там чуть больше дня, резервистов перебросили в Ростов-на-Дону.

Жена Максима считает мобилизацию 43-летнего мужа незаконной. По словам Надежды Кузьменко, у супруга ряд заболеваний, в том числе и хронических. Перед отправкой в часть он не проходил медкомиссию. Он проходил срочную службу в конце 90-х, опыта боевых действий у него нет.

- Сын был студентом-заочником, у него не было отсрочки от мобилизации. Его распределили в спецназ, - объясняет в разговоре с «КП-Екатеринбург» Надежда Кузьменко. – Но как мужа могли в 43 года взять в мотострелки?! У него зрение -5,5 грыжи межпозвоночных дисков, жировой гепатит печени, проблемы с сердцем, гипертония. Недавно ему поставили диабет второго типа. Максим нуждается в постоянном приеме препаратов.

По словам жены Максима, он уже находится в Луганске. Фото: предоставлено семьей

Супруга Максима Кузьменко написала обращения к уполномоченному по правам человека, в военную прокуратуру Екатеринбургского гарнизона, а также прокуратуру Кировского района и Свердловской области. Но пока безрезультатно.

- Я хочу, чтобы все знали о нашем случае. Если вас забирают, а у вас есть заболевания, то кричите об этом. Добивайтесь обследования. Ходила в Кировский военкомат – там отправили в штаб ЦВО. Мол, муж уже в Луганске и поэтому они этим больше не занимаются. В штабе сказали идти в военный комиссариат области. В приемной Сергея Чиркова меня не приняли. Вот такой замкнутый круг, - добавила Надежда Кузьменко.

Отметим, что утром 30 сентября в военкоматах Екатеринбурга стали переносить отправку мобилизованных в части из-за переполненности казарм.

Также мы составили памятку со списком вещей, необходимым мобилизованным. А омбудсмен Татьяна Мерзлякова объяснила, когда мобилизованные уральцы получат первые выплаты.

Ранее мы рассказывали историю многодетного отца из Сухого Лога Михаила Соколова. Семья добилась его возвращения после мобилизации.

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