Частичная мобилизация началась 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В военкоматах Екатеринбурга на сутки перенесли отправку мобилизованных и добровольцев. Сбор призывников и добровольцев был назначен на 10:00, но автобусы, которые должны были забрать их, так и не приехали.

- Мы должны были проводить друга. Он приехал с рюкзаком. Но в военкомате ему сказали, что автобусы отменили, так как казармы переполнены, - рассказали «КП-Екатеринбург» провожающие.

В военкомате Орджоникидзевского района уточнили, что отправку мобилизованных перенесли на сутки.

- У тех, кто не смог уехать сегодня, в военкомате записали номера телефонов. Их должны будут вызвать по звонку, скорее всего завтра, так как отправку перенесли на сутки, - рассказали в военкомате.

В отделе военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району также подтвердили информацию об отмене автобусов.

В Свердловском военном комиссариате «КП-Екатеринбург» сообщили, что информации о переносе автобусов в других городах региона в ведомство не поступало. Ранее родственники мобилизованных сообщали о переброске резервистов на юг России.

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