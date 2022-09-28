Врио свердловского комиссара допустил, что отправка резервистов в другие регионы возможна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных екатеринбуржцев начали отправлять на военно-учебные сборы в Ростов-на-Дону. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель. По его словам, днем 28 сентября самолет с резервистами приземлился в аэропорту Платов.

- Бывший коллега сегодня прибыл туда на самолете. Их из военкомата отвезли на два дня в 32-й военный городок. А потом уже в Ростов-на-Дону. Товарищу 43 года, за спиной лишь срочная служба, - пояснил читатель.

Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков не исключал возможности отправки резервистов в другие регионы страны.

- В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, - заявил Сергей Чирков.

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