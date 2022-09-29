«Позвонили два депутата»: мобилизованного отца четверых детей отпустили домой

У Михаила не была оформлена опека над сыном жены от первого брака. Фото: предоставлено семьей

Жителя Сухого Лога Михаила Соколова, попавшего под частичную мобилизацию, отпустили домой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила его сестра Людмила.

- Его везут домой! Сначала его вместе с остальными привезли в Екатеринбург. Все начали выходить, но Мишу попросили остаться. В этот момент маме позвонили два депутата: один местный, второй – из Москвы. Пообещали помочь. Час была тишина. И вот он позвонил и сказал, что его на этом же автобусе везут домой, - сообщила Людмила Соколова.

У Михаила Соколова на иждивении четверо детей. С женой Юлией у него три дочки, а четвертый ребенок - 14-летний сын женщины от первого брака. Михаил не оформлял опеку над мальчиком, и значился для военкомата как отец троих детей.

Ранее мы рассказывали о 59-летнем хирурге из Асбеста Викторе Дьячке. 22 сентября он получил повестку в военкомат, а 23 сентября его увезли на сборы в Елань. Мужчина никогда не участвовал в военных действиях, и попал под мобилизацию несмотря на хроническое заболевание почек, астигматизм и расширенный варикоз нижних конечностей. Его дочери пришлось обращаться в прокуратуру и записать обращение к губернатору и президенту, чтобы вернуть отца домой.

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