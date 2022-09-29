Михаил воспитывает трех дочек и сына жены от первого брака. Фото: предоставлено родственниками

Житель Сухого Лога Михаил Соколов попал под частичную мобилизацию. Семья 29-летнего шихтовщика считает такое решение незаконным. Однако основания для вручения повестки у военкомата все же были. Дело в том, что у Михаила с женой Юлией три дочки. А также на иждивении у Соколовых 14-летний сын девушки от первого брака. Поэтому уральца мобилизовали как отца не четверых, а троих детей.

- Утром 28 сентября Мише прислали повестку. У него на содержании четыре ребенка, жена в декрете, а еще приходится оплачивать ипотеку. Они с женой собрали документы и принесли в военкомат. А военком сказал «Три ребенка – не четыре. Поэтому пойдешь». Сейчас брат на медицинской комиссии. Младшая дочка только научилась называть его папой. Самой маленькой лишь полтора годика, а старшей семь лет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Людмила Соколова, сестра Михаила.

Семья Михаила. Фото: предоставлено родственниками

За спиной у Михаила срочная служба в Дагестане, он младший лейтенант запаса.

- У моего сына на иждивении четверо детей, - объясняет мама мобилизованного Марина Соколова. – У него ипотека на квартиру. Жена остается с детьми без единственного кормильца в семье. Как быть? Помогите, пожалуйста.

Ранее временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отмечал, что под частичную мобилизацию не попадают граждане, имеющие на иждивении четверых несовершеннолетних детей.

Напомним, что уже известны случаи, когда мобилизованных уральцев отправляли на сборы в Ростов-на-Дону.

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