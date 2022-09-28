Врио Свердловского военного комиссара Сергей Чирков ответил на вопросы граждан о частичной мобилизации

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков ответил на вопросы о частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, как и по всей стране, продолжается частичная мобилизация. О том, как она проходит и кому могут прийти повестки, сегодня, 28 сентября, рассказал врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. Публикуем избранные ответы по ключевым вопросам.

КТО СЕЙЧАС ПОЛУЧАЕТ ПОВЕСТКИ

- Сколько людей уже призвано? Насколько выполнен план?

- Данная информация имеет гриф ограниченного доступа. Мы не имеем права ее раскрывать. Тем не менее могу сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Министерством обороны Российской Федерации. То есть - не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта.

- Когда закончится первая волна мобилизации и начнется вторая?

- Такого понятия, как первая или вторая волна у нас не существует. Все будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени.

На пресс-конференции была озвучена информация о ходе частичной мобилизации в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Военнообязанные с каким разрядом в военном билете сейчас получают повестки?

- У нас получают повестки в приоритетном порядке граждане до 35 лет, имеющие определенную воинско-учетную специальность. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, медики, инженеры, саперы.

- Сколько человек в Свердловской области записались добровольцами?

- Примерно 15-20% людей (пришедших в военкоматы, - Прим. Ред.) добровольно изъявляют желание проходить службу.

- Есть случаи ошибочной мобилизации из-за не предоставленных данных о здоровье, о семейном положении? Сколько таких случаев?

- Мы находимся в Центральном военном округе - это регионы от Пензы до Иркутска. Таких случаев не более 200.

- Что делать, если человек получил повестку, но считает что это ошибка?

- Ему рекомендовано в первую очередь прийти в военный комиссариат по месту жительства по месту, где он стоит на воинском учете, и принести все оправдательные документы, которые есть на руках.

- Что делать если получил повестку во время больничного?

- Если получил повестку во время больничного то в первую очередь надо выздороветь. В Военном комиссариате работают люди, которые беспокоятся за тот контингент, который они призывают.

В военном комиссариате Свердловской области отметили, что 15-20% людей, пришедших в военкоматы - добровольцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие категории граждан подлежат мобилизации?

- У нас бронирование регламентируется нормативными актами Министерства обороны РФ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответственно решение о предоставлении отсрочки тех или иных отраслей экономики принимается не только Министерством обороны, но и иными ведомствами Российской Федерации.

- Есть ли случаи мобилизации женщин? Мобилизованных врачей?

- На данный момент нет таких случаев. Призыву граждане женского пола в настоящее время не подлежат. На данный момент нет необходимости призыва женщин в вооруженные силы, тем более беременных. Я считаю это недопустимо.

ЧТО НУЖНО БРАТЬ С СОБОЙ

- Могут ли быть мобилизованы люди с хроническими заболеваниями?

- Людей с хроническими заболеваниями мы не призываем в вооруженные силы. Но все будет зависеть от тяжести заболевания. Это на усмотрение врачей. Хотел бы отметить, что гражданин в первую очередь должен сам заявить о своих проблемах со здоровьем. Потому что зачастую у нас граждане, которые прибывают по повестке, на протяжении длительного времени не уточняли свои данные, не уточняли свое состояние здоровья, не проходили медосвидетельствование, которое требуется по закону. Они приходят и просто в ряде случаев, может быть из-за нервного потрясения или еще что-то, не заявляют о своих болезнях. При опросе, есть ли жалобы на здоровье, они умалчивают об этом, документы не показывают. Когда вам вручают повестку по мобилизации, вы должны явиться в срок, указанный в повестке, со всеми оправдательными документами, которые есть на руках, чтобы подтвердить наличие того или иного заболевания. У сотрудников военного комиссариата нет желания «загрести всех подряд» и банально выполнить план. У нас нет плана как такового. Мы не стараемся закончить в кратчайшие сроки. У нас есть желание с высоким качеством выполнить ту задачу, которую перед нами поставили.

- Есть ли единовременная выплата каждому мобилизованному?

- Как только человек призван по мобилизации, он пользуется всеми льготами и гарантиями военнослужащего по контракту. Тем не менее, на данный момент у нас прорабатывается вопрос губернатором Свердловской области о поддержке граждан Свердловской области, призванных на мобилизацию. Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.

- Что предоставят, а что надо взять с собой?

- Всем обмундированием, которым обязано обеспечить Министерство обороны, оно обеспечит. Тем не менее есть особенности при призыве. Все таки люди возрастные, у кого-то есть особенности телосложения. Поэтому стоит взять то, что у нас не предусмотрено нормами обеспечения. Это, например, тактические перчатки, которые облегчают выполнение боевой задачи. Термобелье, которое тоже приветствуется и необходимо, тем более в нынешних погодных условиях. Подшлемник. Особо хотел бы обратить внимание на то, как мобилизованные будут держать связь со своими родными и близкими. Поэтому желательно всем гражданам иметь кнопочные телефоны, разрешенные Министерством обороны. Батарейки к фонарикам тоже. В принципе все.

В Свердловской области продолжается частичная мобилизация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как будет проходить подготовка мобилизованных? В какие сроки?

- Прохождение подготовки будет проходить в различных учебных центрах. Также наши граждане могут проходить за пределами Свердловской области подготовку, связанную с определенными воинско-учетными специальностями. Но я уверяю вас, что она будет обязательна.

- Сколько будет длиться обучение в учебных центрах?

- У каждой специальности есть определенные сроки подготовки. Вся подготовка идет согласно расписанию занятий, которое утверждается командиром воинской части, куда прибыл военнослужащий. До двух недель минимум будет проходить обучение. Опять же все зависит от воинско-учетной специальности. Если для восстановления навыка стрельбы из автомата нужно одно время, то для восстановления навыков использования сложных артиллерийских систем нужно другое время.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЯВИЛСЯ

- Появилась информация, что военкоматы передают пограничникам списки граждан, подлежащих мобилизации, которым ограничен выезд из страны. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Сотрудники военкомата Свердловской области такие списки не ведут, никому не передают. У нас есть закон, в котором написано, кому разрешен выезд за пределы Российской Федерации.

- Очевидцы сообщают, что в Елани появился палаточный городок для мобилизованных? Так ли это?

- Что плохого в палаточном городке? Он оборудован. В палатках имеется все необходимое оборудование для этого. Трудности, если возникают, могут быть связаны только с тем, что у нас мобилизация проводится впервые за многие годы.

- Есть ли уже списки тех, кто объявлен в розыск в связи с уклонением от явки в военкомат? Если да то сколько человек уже в нем?

- Привлечение к той или иной ответственности требует проведения мероприятий. Мы не можем обвинить в нарушении закона, пока не будет собрана законодательная база. Поэтому если человек не прибыл по повестке, нам надо провести ряд мероприятий, уточнить причину. У гражданина может быть законное право не прибыть по повестке. Конечно, мы будем разбираться с каждым случаем, когда гражданин не прибыл по повестке.