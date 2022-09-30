Омбудсмен находилась в 32-ом военном городке Екатеринбурга 29 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда мобилизованные в Свердловской области получат выплаты. Призванные на службу в СВО получат деньги уже 10 октября. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен находилась в 32-ом военном городке Екатеринбурга 29 сентября.

- Прошла путь мобилизованного от автобуса, в котором прибывают ребята с территорий до автобуса, в котором они отправляются в аэропорт. Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек «Промсвязьбанка». Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября, - заявила Татьяна Мерзлякова на своей странице «Вконтакте».

Также по ее словам, медработников, к которым могут обратиться служащие после регистрации, действительно мало. Однако мест в казармах хватает всем. Каждому мобилизованному выдаются три сухпайка, одежду, фляжку и котелок.

Ранее стало известно, какую сумму будут выплачивать мобилизованным на Урале. В штабе Центрального военного округа заявили, что минимальная сумма составит 195 тысяч рублей. Точная сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

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