военнослужащие получат отпуск в соответствии с графиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В штабе Центрального военного округа «КП Екатеринбург» уточнили сроки службы мобилизованных в Свердловской области. Также в ведомстве уточнили, что военнослужащие получат отпуск в соответствии с графиком.

- Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач, также мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, который составляет командир подразделения, - заявили «КП Екатеринбург» в пресс-службе штаба Центрального военного округа.

Известно, что резервисты, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат статус контрактника. Об этом также рассказали в штабе Центрального военного округа.

- Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - уточняли в разговоре с «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Сейчас в Екатеринбурге уже отправляется на военную подготовку множество мобилизованных. В связи с этим в военторгах города наблюдается дефицит экипировки и необходимых вещей. Найти военную форму нужного размера резервистам становится трудно.