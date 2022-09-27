«В военторгах уже дефицит»: Екатеринбуржцы скупают военную экипировку

Жители Екатеринбурга начали скупать военную и туристическую экипировку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации, начали скупать военную и туристическую экипировку. Некоторые магазины уже не справляются с потоком покупателей и даже отказываются брать заказы на пошив той же формы.

Сотрудники торговых точек отмечают, что сейчас скупают все: перчатки, фонарики, ремни, рюкзаки и зимнюю форму. Сразу в нескольких специализированных магазинах заявляют, что не хватает всего и сразу.

- Сейчас в любом военторге будет наблюдаться дефицит. Хорошо берут нательное белье, берцы¸ перчатки, фонарики, ремни, утепленную экипировку, в общем, все самое необходимое, - рассказали «КП Екатеринбург» в военторге на Академика Бардина.

Помимо аксессуаров, необходимых для службы, в военных магазинах ощущается нехватка и самой формы. Читатели сообщают, что найти рюкзаки или военную форму нужного размера уже сложно.

- Закончились рюкзаки на 90 литров и 45 литров. Это основные рюкзаки, которые необходимы во время длительных командировок. Форма осталась, но единицы. Разгрузок нет нигде. Расхватывают даже фонарики. Заказы тоже не принимают, потому что просто не успевают шить, - рассказывает читатель "КП-Екатеринбург».

В военных магазинах ощущается нехватка и самой формы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазине «Патриот» отмечают, что зимняя форма сейчас в наличии еще есть, но не всех размеров, поэтому покупателей настоятельно просят уточнять что именно они собираются приобрести. Также в этом военторге говорят о том, что среди покупателей есть ажиотаж, а берут все без исключений.

В некоторых точках говорят, что некоторых товаров осталось по последней паре, но в наличии есть форма старого образца, в том числе времен СССР.

- Народа очень много. Можно сказать, что и берут все, и не хватает всего. Очень хорошо берут костюм «Горка» на флисе, но и в остальном тоже ажиотаж: маски, ремни, перчатки, - отмечают в разговоре с «КП Екатеринбург» в военторге на Военной.

В это же время в Екатеринбурге продолжается отправка резервистов на военную подготовку. Автобусы с мобилизованными стартуют от нескольких военкоматов в городе. Среди таких есть и те, кто до последнего думал о «брони». Например, на военные сборы отправился 35-летний Алексей, который работает на железной дороге.