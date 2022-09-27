Корреспонденты «КП» наблюдали за отправкой резервистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжаются отправки мобилизованных резервистов в рамках частичной мобилизации. Утром 27 сентября у военкомата Кировского района собралось около двух сотен человек – большинство пришли проводить на фронт друзей или родственников. Сильные заморозки, обрушившиеся на Урал после выходных, вынуждают утеплиться в ожидании автобусов. К удивлению многих, резервистам объявили о проведении подготовки в 32-м военном городке. А не в военной части села Елань.

Родственники мобилизованных не могли сдержать слез Фото: Алексей БУЛАТОВ

К военном комиссариату пришлось прийти и тем, кто до последнего думал о «брони». 35-летний Алексей работает на железной дороге. К отправке подготовился, но вопрос о мобилизации для него по-прежнему открыт.

- В пятницу получил повестку. «Бронь» есть от РЖД. Она затерялась в старом военкомате, сам я из Артинского района. Хочется ей воспользоваться. Сейчас стою и жду начальника. Должен документы привезти. Я служил 14 лет назад, срочная служба два года была. ВУС – повар и водитель-механик. Я готов, но если по закону «бронь» есть, то почему бы не воспользоваться, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей.

Его супруга Яна спокойно отнеслась к повестке. Считает, что панику разводить нельзя.

- Служить должны идти те, кто умеют воевать. Или мужики из ОМОНа, СОБРа. Я работаю в сфере IT. Прекрасно понимаю, что у «айтишников» не так устроено мышление, как у военных людей. Они будут нужнее на заводах, чем на фронте.

К 10:00 во двор военкомата заезжают бело-синие «Икарусы». Перед отправлением военный комиссар района Дмитрий Дядюшко выступил с пламенной речью.

Военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Дорогие земляки. Я хочу обратиться к самым близким, родственникам, женам, детям. От себя лично и от своего коллектива хочу сказать: «Я горжусь вами. Вы настоящие мужчины, кто сегодня стоит в строю». Верховный главнокомандующий в своих выступлениях неоднократно говорил – без нашей с вами помощи, которая нужна нашему славянскому народу, на тех территориях, которые после референдумов присоединят к Российской Федерации. Сегодня им необходима помощь, их нужно защитить. И мы не можем их в такую минуту бросить. И мы будем защищать и свою Родину, и тех славян, которые в этом нуждаются. Вы все прошли уже школу, все вы служили в армии. Сейчас этот опыт очень нам необходим. Нам, стране и этим людям, которые ждут нашей помощи. Я буду переживать за вас каждый день. Чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Я вам честно говорю – хочу, чтобы вы вернулись и наконец, закончили спецоперацию и поставили точку на этом. И мир зажил мирной жизнью. Поэтому сегодня вы и те, кто завтра-послезавтра будут уходить, только благодаря вам мы ситуацию можем выправить и исправить», - сказал перед резервистами Дмитрий Дядюшко.

Представители администрации Кировского района также присутствовали перед отправкой мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед отправлением резервистов попросили построиться в три шеренги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее мы рассказывали трогательную историю резервиста из Ревды, который попросил редактора местной газеты поцеловать его перед мобилизацией. Накануне нотариальная палата Свердловской области сообщила о бесплатном предоставлении ряда услуг для тех, кто получил повестку.

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