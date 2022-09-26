Глава местного военкомата раскрыл зарплату мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде в рамках частичной мобилизации на службу в вооруженные силы отправились около сотни резервистов. Местный военком даже озвучил размер выплат для мобилизованных – 180 тысяч рублей для тех, кто будет отправлен на Украину. На территории России – от 35 до 40 тысяч рублей, пишет «Ревдинский рабочий».

Ранее глава Пышминского городского округа Андрей Варлаков заявил, что первая волна мобилизации завершится в Свердловской области 4 октября. На службу отправят 9 700 человек.

- Подготовка будет идти две-три недели — у всех по-разному в зависимости от ВУС. Контракты сейчас заключают на 3 месяца, полгода, год. Вы едете не на прогулку за грибами. Поэтому сначала думайте, потом делайте, - заявил перед мобилизованными военком Ревды Валерий Хлыстов.

Сотни человек собрались у военного комиссариата, чтобы проводить родных и близких. В такой день даже сильнейший снегопад, обрушившийся на область, не смог остановить уральцев.

- Это была первая отправка из Ревды. Но к нашему военкомату приписаны люди из Бисерти, Михайловска и поселка Арти. Из последнего было много ребят. Изначально отправка была назначена на 10:00, но все затянулось на два часа. У кого-то были проблемы с документами, приходилось прямо там все по новой оформлять, - рассказывает главный редактор «Ревдинского рабочего» Ольга Вертлюгова.

К сожалению, были и те, кого проводить на фронт было некому. В последний момент перед посадкой в автобус один из жителей Артей обратился к Ольге с просьбой поцеловать его.

- Меня никто не провожает, я один. Пожелайте, чтобы я вернулся, - сказал он.

Такое обращение не могло не растрогать. А в знак благодарности резервист подарил журналистке шоколадку.

- Все уже начали рассаживаться, я стояла чуть поодаль. Мы просто рядом стояли, и он оборачивается и говорит «Можете меня поцеловать? Мы издалека, кто поедет провожать?!». Обняла, поцеловала. Сказала, чтобы возвращался, - добавила Ольга Вертлюгова.

Мобилизованный уралец подарил главному редактору «Ревдинского рабочего» шоколадку. Фото: «Ревдинский рабочий»

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, повестки должны получить 300 тысяч резервистов.

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