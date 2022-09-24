Глава уральского города рассказал, сколько человек в Свердловской области призовут на фронт

Глава Пышминского городского округа озвучивал цифру - 9700 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на фронт для участия в спецоперации призовут 9700 человек. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на нформационный портал «Твой район».

Глава Пышминского городского округа Андрей Варлаков рассказал когда закончится первая волна, а также сколько будет призвано человек.

- Волна должная закончиться 4 октября. Всего по области должно быть призвано 9700 человек. У нас по району цифра чуть больше 100 человек, - рассказал Варлаков на видео информационному порталу «Твой район».

Также по его словам, первая отправка пройдет, 25 сентября. Мужчин повезут на сборный пункт в Камышлов. Также 66.RU уточняет, что видеозапись с высказыванием Андрея Варлакова была удалена с сайта и соцсетей портала «Твой район».

Ранее, свердловский комиссариат изменил приказ о частичной мобилизации. В документе заменили запрет на выезд из города без разрешения военкомата, на запрет покидать территорию России.