Резервистам запретили покидать пределы страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности свердловского военкома Сергей Чирков изменил приказ о частичной мобилизации в регионе. В новом документе заменили запрет на выезд из города без разрешения военкомата, на запрет покидать территорию России.

- Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается, - говорится в приказе.

Новый документ появился на сайте комиссариата

Резервисты из Свердловской области уже начали получать повестки

Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тысяч резервистов.

Ранее о необходимости частичной мобилизации высказался первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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