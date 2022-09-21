Первый губернатор Свердловской области поддержал решение о частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый губернатор Свердловской области, бывший сенатор Совета Федерации Эдуард Россель поддержал решение президента Владимира Путина о частичной мобилизации в стране.

- Я считаю, что решение о мобилизации можно было принять даже раньше, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Эдуард Россель. - Приняли сейчас, совершенно правильное решение. Еще маршал Георгий Жуков учил нас. Хочешь победить врага – нужно, чтобы превосходство сил было в три раза! Также он сделал с японцами, с Квантунской армией. Поэтому нужно иметь превосходство и в людях, и в технике. И закончить это все нужно в 2-3 дня. Если мы будем тянуть, то боевые действия могут уйти за пределы Украины.

О своей готовности отправиться в армию уже заявил депутат гордумы Екатеринбурга и президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

- Я и раньше был готов отправиться на службу. Извещу свой военкомат о готовности отправиться защищать Луганск и Донбасс. Я готов сложить мандат, если это потребуется. Если у нас Родины не будет, то и депутаты и мандаты будут не нужны. Депутатство – это не достижение никакое. Если я уеду, то работа нашей команды не остановится. Есть, кому меня подстраховать, - пояснил Жуков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что мобилизация коснется 300 тысяч резервистов.

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