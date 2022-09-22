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Общество22 сентября 2022 12:40

Свердловский комиссариат опубликовал приказ о частичной мобилизации

Рассказываем, кого она коснется
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Работодателям предписано прекратить трудовые отношения с теми, кто получил повестки

Работодателям предписано прекратить трудовые отношения с теми, кто получил повестки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности свердловского военного комиссара полковник Сергей Чирков выпустил приказ о мобилизации. Согласно документу, все, получившие повестки, должны явиться в военкомат с личными вещами и документами. Кроме этого, получившим повестки запрещается покидать место жительства без специального разрешения.

- Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Свердловской области, получившим персональные повестки военных комиссариатов районов (городов) Свердловской области, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, - говорится в приказе.

Также в документе предписано работодателям прекратить трудовые отношения с теми, кто получил повестки и полностью рассчитаться с ними.

Документ опубликован на сайте комиссариата Свердловской области

Документ опубликован на сайте комиссариата Свердловской области

Частичная мобилизация не коснется студентов вузов

Частичная мобилизация не коснется студентов вузов

Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тысяч резервистов.

Ранее о необходимости частичной мобилизации высказался первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Общество: ВОПРОС ДНЯЧастичная мобилизация в России