Вне зависимости от работы нотариальной конторы в дежурном режиме, прием российских граждан, призванных на военную службу по мобилизации, осуществляется вне очереди, при предъявлении повестки военного комиссариата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нотариальная палата Свердловской области сообщила о бесплатном оформлении доверенностей, волеизъявлений и завещаний для тех, кто получил повестку в рамках частичной мобилизации в России.

- Право на получение льготы должно быть подтверждено путем предъявления повестки военного комиссариата о призыве на военную службу в связи с объявлением мобилизации по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. №663 – говорится на сайте палаты.

В ближайшее время на сайте палаты появится список адресов нотариальных контор, которые будут работать в дежурном режиме.

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