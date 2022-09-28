Мобилизуемым присваивается статус военнослужащего по контракту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным в Свердловской области раскрыли, какая сумма выплат им будет положена в период службы. Как уточняют в штабе Центрального военного округа, выплаты каждому служащему составят не менее 195 тысяч рублей в месяц.

- Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, - сообщили «КП Екатеринбург» в пресс-службе штаба Центрального военного округа.

Так как мобилизуемым присваивается статус военнослужащего по контракту, то им будут положены все соответствующие льготы. Так, помимо обязательных выплат, участники в СВО получат жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование и другие льготы.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы. Среди них есть медицинские, трудовые, налоговые и коммунальные.

Участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММУНАЛЬНЫЕ

Военнослужащим в СВО положена компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания общего имущества в многоквартирном доме и взноса на капремонт, уточняют в ЦВО.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Мобилизованные получат освобождение от налога на имущество: квартиру, дом или гараж. Льготу дадут на один объект каждого вида: одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.

Также военнослужащим предоставят освобождение от земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.

Среди льгот есть медицинские, трудовые, налоговые и коммунальные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕДИЦИНСКИЕ ЛЬГОТЫ

После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться вне очереди в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы.

ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ

У служащих появится возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Будет и право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Помимо этого, появится дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней.

Служившим в СВО дадут возможность получить дополнительное профессиональное образование и начислять выплаты каждый месяц и доплаты к пенсии. Ежемесячная денежная выплата - более 3000 рублей, по состоянию на сентябрь 2022 года.

В ЦВО уточняют, что пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

В ЦВО ответили на вопрос о сроках мобилизации. В ведомстве заявили, что срок зависит от сложившейся обстановки (подробнее)