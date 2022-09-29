21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как 21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация, жителям Екатеринбурга начали приходить повестки. Мужчинам, которые подходят под частичную мобилизацию, дают всего несколько часов на сборы, после чего их направляют в окружной учебный центр в Елани, либо в 32-й военный городок. Уже там их формируют по подразделениям.

В спешке не сразу можно сообразить, что обязательно нужно взять с собой. Поэтому «КП-Екатеринбург» на условиях анонимности поговорила с сотрудником Росгвардии, участником Специальной военной операции на Украине. Он составил список необходимых вещей, которые стоит взять с собой при мобилизации. А также рассказал, что должно быть в индивидуальной аптечке при мобилизации.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Два комплекта формы. (на случай, если одна промокнет)

Два комплекта термобелья

Трусы/ носки/ шерстяные носки

Тактические и теплые перчатки

Берцы или тактические кроссовки

Подшлемник (В качестве него подойдет теплая спортивная шапка или балаклава)

ИЗ ВЕЩЕЙ

Рюкзак.

- Желательно, чтобы их было два: один на 90-100 литров, второй на 45-50 литров. Первый рюкзак подойдет для всех вещей, которые нужно взять с собой. Второй рюкзак должен быть на случай полевого выхода, а также, если придется эвакуироваться, - уточняет наш собеседник.

Спальный мешок и коврик.

- Никогда не знаешь, где будет находиться пункт временной дислокации, поэтому нужно быть подготовленным к любым условиям.

Сиденье туристическое (в народе «поджопник»)

Фонарик.

Складной нож/мультитул

Карабин/ Веревка

Батарейки, зарядки, пауэрбанк

Химические грелки/стельки

Горелка, газ, кружка, ложка

Наличные деньги

Влажные салфетки и иные гигиенические принадлежности

Малярный скотч (для обозначения свой/чужой)

Разгрузка (хотя бы для четырех магазинов)

Женские прокладки

- Это не шутка, в случае, когда ноги мокнут, действительно вместо стелек в берцы вставляют прокладки. Они впитывают лишнюю влагу.

В спешке не сразу можно сообразить, что обязательно нужно взять с собой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АПТЕЧКА ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ

Кровостанавливающий жгут

Спиртовые салфетки

Гемостатик (кровоостанавливающие препараты)

Противоожоговые пластыри, гели

Индивидуально-перевязочный пакет любой

Противошоковый набор: 3 препарата в ампулах (кеторол, дексаметазон, кардиамин) Шприц 5,0 мл – 2 шт.

Маркер (для того, чтобы делать пометки на повязках в случае необходимости)

Бинт марлевый 7*14 см

Эластичный бинт

У лиц имеющих хронические заболевания, обязательное наличие своих индивидуальных лекарств

ПРЕПАРАТЫ

Таблетированные препараты (международные непатентное наименование):

Ибупрофен или Нимесулид

Парацетомол

Лоратадин или супрастин

Дротаверин

Лоперамид

АЦЦ или бромгексин

Уголь активированный

Лекарство, содержащее нитрофурал

Антибиотики

Растворы

Перекись водорода

Аммиак

Хлоргексидин

Мази

Левомеколь

Дозированные порошки

Энтеросорбирующие средства

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков также порекомендовал мобилизованным в регионе брать с собой кнопочные мобильные телефоны. Также он перечислил вещи, которые мобилизованным нужно покупать самостоятельно.

- Обеспечение мобилизованных идет в соответствии с нормами, которые прописаны для граждан идущих на службу по контракту. Понятно, что есть определенные особенности при призыве. Это и особенности телосложения, и здоровья, - говорит врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. – Из вещей, например, тактические перчатки не предусмотрены, термобелье. По нормам снабжения оно не положено. Особо хотел обратить внимание на связь с родными. Желательно иметь кнопочные телефоны. Нужно взять: батарейки, фонарики. Все остальное будет выдано.

По словам полковника Чиркова, медикаменты должны выдавать.

- В составе подразделений и частей соединения есть медицинские роты, взводы. Они предоставляют квалифицированную медпомощь. Но у каждого гражданина есть особенности здоровья. Об индивидуальных таблетках нужно позаботиться самостоятельно, - уточнил Чирков.

- Достоверно установлено, что каждому военнослужащему выдается войсковая аптечка, для оказания медицинской помощи, – говорит Тигран Оганесян, заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона.