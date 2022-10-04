Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге временно приостановили отправку мобилизованных. Но, несмотря на это, закупиться всем необходимым будет не так-то просто. Собрать мобилизованного дело более чем затратное. Мы пообщались с продавцами военторгов и выяснили цены на самые необходимые вещи. Спустя две недели после объявления частичной мобилизации во многих уже нет теплой формы, рюкзаков, перчаток, балаклав, ножей и фонариков.
- Поставщики подняли цены на 10%, но это не связанно с частичной мобилизацией. Повышение цен было еще в начале года, - объяснили «КП-Екатеринбург» в магазине военной формы на улице Свердлова.
В других военторгах убеждали, что не поднимали цены на фоне внезапного ажиотажа.
- У нас начальник хороший. Не стал поднимать цены даже в такое время, - пояснила продавец.
Ранее участник спецоперации на Украине рассказал, что необходимо взять с собой на фронт. Мы собрали список цен на большинство позиций. Эти цифры являются лишь приблизительными. Велика вероятность, что вы можете оказаться в магазине, где цены будут отличаться.
Порой цена одного теплого зимнего костюма доходит до 20 тысяч, а качественный комплект термобелья может обойтись в 5 000 рублей.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Берцы зимние 4000 - 5000 рублей;
Берцы демисезонные 3 500 рублей;
Зимний комплект формы – около 8000 рублей;
Демисезонный комплект – 6000-7000 рублей;
Флисовый комплект – порядка 5000 рублей;
Комплект термобелья – в среднем 2000 рублей
Вязанные перчатки – около 130 рублей;
Варежки утепленные – 800 рублей;
Перчатки тактические – 1500 рублей;
Перчатки тактические утепленные – 2500 рублей;
Теплая спортивная шапка – 300 рублей;
Флисовая балаклава – 200 рублей;
Утепленная балаклава – 500 рублей;
Примерные цены в военторгах
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
В военторге также можно купить трусы и носки. В среднем их цена 100 и 50-80 рублей.
- Когда к нам приходили закупаться с нуля, то средний чек был на 30 тысяч рублей, - объяснил продавец военторга на Свердлова. – Нижнее белье тоже берут, с запасом. Все же понимают, что стираться будет негде.
ВЕЩИ
Во многих магазинах рюкзаков на 90-100 литров уже не осталось. На интернет-площадках за такие просят от 5000 до 15000 тысяч рублей.
В военторгах еще можно успеть взять баулы до 50 литров. Их ценник от 2900 до 5000 рублей.
Также мобилизованным рекомендуют взять с собой прокладки и тампоны
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Спальный мешок – от 2500 до 10 000 рублей (в зависимости от температурного режима);
Разгрузка от 3000 рублей;
Коврик под спальник (обшитый) – около 800 рублей;
Сиденье туристическое – от 200 до 400 рублей;
Газовая горелка – 400 рублей
Газовый баллон – 70-100 рублей
Складной нож - от 300 рублей;
Фонарики - от 100 рублей.
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