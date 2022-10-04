Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно приостановили отправку мобилизованных. Но, несмотря на это, закупиться всем необходимым будет не так-то просто. Собрать мобилизованного дело более чем затратное. Мы пообщались с продавцами военторгов и выяснили цены на самые необходимые вещи. Спустя две недели после объявления частичной мобилизации во многих уже нет теплой формы, рюкзаков, перчаток, балаклав, ножей и фонариков.

- Поставщики подняли цены на 10%, но это не связанно с частичной мобилизацией. Повышение цен было еще в начале года, - объяснили «КП-Екатеринбург» в магазине военной формы на улице Свердлова.

В других военторгах убеждали, что не поднимали цены на фоне внезапного ажиотажа.

- У нас начальник хороший. Не стал поднимать цены даже в такое время, - пояснила продавец.

Ранее участник спецоперации на Украине рассказал, что необходимо взять с собой на фронт. Мы собрали список цен на большинство позиций. Эти цифры являются лишь приблизительными. Велика вероятность, что вы можете оказаться в магазине, где цены будут отличаться.

Порой цена одного теплого зимнего костюма доходит до 20 тысяч, а качественный комплект термобелья может обойтись в 5 000 рублей.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Берцы зимние 4000 - 5000 рублей;

Берцы демисезонные 3 500 рублей;

Зимний комплект формы – около 8000 рублей;

Демисезонный комплект – 6000-7000 рублей;

Флисовый комплект – порядка 5000 рублей;

Комплект термобелья – в среднем 2000 рублей

Вязанные перчатки – около 130 рублей;

Варежки утепленные – 800 рублей;

Перчатки тактические – 1500 рублей;

Перчатки тактические утепленные – 2500 рублей;

Теплая спортивная шапка – 300 рублей;

Флисовая балаклава – 200 рублей;

Утепленная балаклава – 500 рублей;

Примерные цены в военторгах Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В военторге также можно купить трусы и носки. В среднем их цена 100 и 50-80 рублей.

- Когда к нам приходили закупаться с нуля, то средний чек был на 30 тысяч рублей, - объяснил продавец военторга на Свердлова. – Нижнее белье тоже берут, с запасом. Все же понимают, что стираться будет негде.

ВЕЩИ

Во многих магазинах рюкзаков на 90-100 литров уже не осталось. На интернет-площадках за такие просят от 5000 до 15000 тысяч рублей.

В военторгах еще можно успеть взять баулы до 50 литров. Их ценник от 2900 до 5000 рублей.

Также мобилизованным рекомендуют взять с собой прокладки и тампоны Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Спальный мешок – от 2500 до 10 000 рублей (в зависимости от температурного режима);

Разгрузка от 3000 рублей;

Коврик под спальник (обшитый) – около 800 рублей;

Сиденье туристическое – от 200 до 400 рублей;

Газовая горелка – 400 рублей

Газовый баллон – 70-100 рублей

Складной нож - от 300 рублей;

Фонарики - от 100 рублей.

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