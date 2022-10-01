Депутат Госдумы предложил ввести в Елани сухой закон для мобилизованных

Депутат заявил, что продажу алкоголя в местах, как Елань, нужно запрещать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил ввести в Елани сухой закон для мобилизованных. Он обратил внимание, что в селе вырос спрос на алкоголь.

- В Елани ознакомились с бытом. Проблемы есть, большинство решаются в рабочем порядке. Но, ключевая одна - открытая торговля алкоголем, - написал депутат в своем telegram-канале. - Будем оперативно решать эту проблему. Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать.

Он также объяснил, что решить вопрос ограничения торговли алкоголем можно постановлением Правительства региона или главы администрации района.

Напомним, накануне, 30 сентября, мы писали, что мобилизованные из Свердловской области приступили к занятиям по боевой подготовке. Все проходит под руководством опытных военнослужащих. Сначала резервисты проходят теоретические занятия в учебных классах. А после этого приступают к стрельбам. Они позволяют на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач.