Мобилизованных учат стрелять из автомата Калашникова и гранатометов. Фото: пресс-служба ЦВО

Мобилизованные из Свердловской области приступили к занятиям по боевой подготовке. Все проходит под руководством опытных военнослужащих. Сначала резервисты проходят теоретические занятия в учебных классах. А после этого приступают к стрельбам. Они позволяют на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач.

- Все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из современного стрелкового оружия, в том числе из пулемета Калашникова ПКМ, ручного противотанковое гранатомёта РПГ–7В, а также из автомата Калашникова АК-74. Кроме того, военнослужащие отработают метание боевых гранат – РГН, - отмечают в Центральном военном округе.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, первые выплаты поступят уральцам уже 10 октября.

Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что в приоритетном порядке повестки получают граждане до 35 лет, имеющие определенную воинско-учетную специальность. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, медики, инженеры, саперы.

Список вещей, необходимых мобилизованным, вы можете прочитать здесь. Недавно мы рассказывали историю многодетного отца из Сухого Лога, которого после шумихи в прессе удалось вернуть домой к семье.

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