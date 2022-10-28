Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России завершены мероприятия по частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он также отметил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет. В действующие войска уже направлены 82 тысячи мобилизованных.

- Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Добровольцами в войска направились 13 тысяч человек. Из них 41 тысяча действуют в составе подразделений, 218 тысяч проходят подготовку на полигонах, - заявил Сергей Шойгу во время доклада Владимиру Путину. - В рамках частичной мобилизации призваны 1300 сотрудников органов исполнительной власти. Военные комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по укоплектации войск только за счет приема добровольцев, и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября. Также с 19 октября в Свердловской области действует базовый уровень готовности.

Власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе. Подробнее о мерах поддержки можно прочитать в материале «КП-Екатеринбург».

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