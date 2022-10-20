Мобилизованным и членам из семей положены льготы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области утвердили меры поддержки мобилизованных и членов их семей.

1. Кредитные каникулы для мобилизованных, остальных участников специальной военной операции и членов их семей. Сюда попадают военнослужащие по контракту, войска национальной гвардии, сотрудники воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, погранслужбы, добровольцы и тех, кто указан в пункте 6 статьи 1 законе «Об обороне».

Важное условие: приостановить платежи можно по кредиту, оформленному до дня мобилизации.

Единоразовые выплаты для семей участников специальной военной операции, включая всех мобилизованных граждан определены руководством Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Единоразовые выплаты для семей участников специальной военной операции, включая всех мобилизованных граждан. Сумма составит 20 тысяч рублей на семью. Также такую сумму получит каждый из детей мобилизованных в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении среднего специального образования или же в вузе.

Список получателей сформируют в органах местного самоуправления и передадут в управление социальной политики. Поэтому заявление на выплату подавать не нужно. Выплата должна прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о назначении выплаты.

3. Власти намерены обеспечить горячим питанием – завтраком или обедом в школе детей мобилизованных, а также обеспечить питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем студентов, получающих среднее профессиональное образование. Студенты имеют право заменить социальное обеспечение денежной выплатой.

4. Главам муниципалитетов Свердловской области рекомендовано отменить плату за детские сады. Инициативу поддержали мэры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Также глава муниципалитетов рекомендовали увеличить время работы детских садов, создать группы продленного дня для детей из семей мобилизованных.

С момента поступления в военную часть мобилизованным начисляется ежемесячное довольствие в размере 195 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Решается вопрос об организации праздников и отдыха детей в новогодние каникулы, а также по отдыху в круглогодичных оздоровительных лагерях. Для этого нужно предоставить в образовательное учреждение справку из военкомата о мобилизации кормильца.

6. Сформированы волонтерские отряды, в которые вошли студенты педагогических колледжей. Отряды на основании договора помогают родителям сопровождать детей в детские сады, школы и дополнительные занятия. Для этого вида поддержки нужно позвонить по телефону горячей линии российского движения #МЫВМЕСТЕ 8 800 200 34 11.

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