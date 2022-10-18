«Сделали продленный день для одного ребенка»: волонтеры в Свердловской области рассказали о помощи семьям мобилизованных

Мама мальчика работает до позднего вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры в Свердловской области продолжают активно помогать семьям мобилизованных. Так, в городах региона для детей продлили учебный день в школах, а в некоторых домах волонтеры нарубили дрова и провели электропроводку.

- Очень много юридических вопросов обрабатываем, оно и понятно: люди обращаются зачастую и по поводу того, как работает мобилизация, - рассказывает «КП Екатеринбург» координатор по организационным вопросам в «Народном фронте» Свердловской области Василий Коноплянко.

«ЭЛЕКТРИК ПРИЕХАЛ И УСТАНОВИЛ РОЗЕТКИ»

Помимо помощи по юридической части, многим требуется помощь в быту. Так, например, в Талице в одной семье волонтеры помогли наладить электричество.

- Буквально сегодня в новом частном доме в Талице наши волонтеры наколотили дров, а электрик приехал и помог установить розетки и выключатели, настроил электрический щиток. Там не то чтобы какие-то проблемы, просто дом новый и нуждался в электрическом обслуживании, - уточняет Василий.

В Талице в одной семье волонтеры помогли наладить электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОДЛЕННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЕДИНСТВЕННОГО ШКОЛЬНИКА

В одной из школ Первоуральска для одного ребенка сделали продленный учебный день. Отец школьника уехал на службу, а его мама работает до позднего вечера.

- Ребенок еще маленький, а мама работает допоздна. Поэтому сделали продленный день для одного ребенка: с ним играют педагоги, с ним занимаются и работают, - рассказывает Василий Коноплянко.

По его словам, на данный момент речь идет о сотне семей, которым уже удалось помочь в быту, оказать психологическую или юридическую помощь, а еще сотня заявок сейчас тщательно отрабатывается.

Первые заявки стали поступать еще в первые недели после объявления частичной мобилизации. Тогда в благотворительные фонды стали обращаться пожилые люди, чтобы им помогли вскопать огород, так как единственный сын оказался мобилизован.

Кроме того, в организациях готовы обращаться к автоволонтерам, потому что в некоторых семьях не знают, как довозить в школы и детсады детей – глава семейства, уехавший на службу, был единственным, кто мог водить автомобиль.

КОНКРЕТНО

Обратиться за помощью можно по горячей линии акции «Мы вместе» - 8 800 34 11.

В «Общероссийский народный фронт» в Свердловской области можно обратиться по телефону 8 (343) 350-09-42.

Кроме того, можно обратиться в «Дом добровольцев Урала» - 8 (343) 382-23-77.

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