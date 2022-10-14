Уральские волонтеры будут отводить детей мобилизованных граждан в детсады

В фондах начнут обращаться к водителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры в Свердловской области переключились на помощь семьям мобилизованных. Помимо юридической и материальной помощи в благотворительных фондах готовы развозить детей в детские сады и школы. Такая помощь понадобилась семьям, у которых глава был единственным, кто водил автомобиль. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] рассказала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

- В штабе «Мы вместе» у нас было много волонтерских организаций, которые сейчас работают для того, чтобы работать с семьями мобилизованных. Сейчас принято много законодательных актов, людям требуется юридическая помощь. Где-то нужна помощь даже в развозке детей по школам, садикам, мы сейчас будем обращаться к автоволонтерам, - уточняет Жанна Рябцева.

Однако сейчас основная задача, по словам депутата, помощь фронту и в тылу. Местные предприниматели начали производить вещи первой необходимости: жгуты, носки и балаклавы.

- В Первоуральске ездила посмотреть, там ребята делают жгуты, хотя в обычное время они этого не делают. Таких примеров очень много, я очень благодарна нашим людям, которые начинают шить балаклавы, носки и так далее, это все востребовано, все очень нужно, - говорит депутат Госдумы.

О том, что волонтеры в регионе стали помогать семьям, стало известно в середине октября. Тогда в Доме волонтеров и в «Народном фронте» рассказывали, что помощь нужна разная: от гуманитарной до бытовой. В одной семье пенсионерка попросила вскопать огород, так как ее единственный сын оказался мобилизован.