«Попросили вскопать огород»: волонтеры в Свердловской области начали помогать семьям мобилизованных

Жители приносят волонтерам все: от носков до бензопил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители и предприниматели в Свердловской области продолжают активно собирать гуманитарную помощь для служащих в зоне СВО. Как говорит руководитель Дома добровольцев в регионе Евгений Дайнес, жители приносят волонтерам все: от носков до бензопил.

«СОБИРАЕМ КВАДРОКОПТЕРЫ, АМУНИЦИЮ И ТЕПЛОВИЗОРЫ»

В Общероссийском народном фронте собирают квадрокоптеры, тепловизоры и амуницию. Но в первую очередь – медикаменты и теплые вещи. В волонтерских организациях говорят, что нужны противопростудные средства, бинты и жгуты. Сейчас со всей России удалось собрать помощь 20-ти военным частям, это 20 тонн продовольствия.

- Мы реализуем проект «Все для победы». Сейчас мы закончили сборы порядка 20 военным частям. Собираются вещи в первую очередь для нужд наших защитников: квадрокоптеры, амуниция, теплые вещи, тепловизоры медицина, то есть все, что необходимо бойцам для осуществления их задач, - отмечает координатор по экспертно-проектной работе Игорь Русинов.

Вещи, которые приносят свердловчане формируются и отправляются адресатам в военные части. Последняя поставка в 20 тонн отправилась в Луганск, где с бойцами держат связь, поэтому они могут сообщать, какие вещи им нужны в первую очередь. Приносить теплые вещи, обмундирование можно по адресу Хохрякова, 9.

Акция «Согреем нашей заботой», которая стартовала в Доме добровольцев после объявления частичной мобилизации, позволила собрать местным военнослужащим более 4 тонн гуманитарной помощи. В волонтерских проектах говорят, что, как и предприниматели, так и обычные жители в последнее время сильно активизировались. Принести вещи в Дом Добровольцев можно по адресу Крылова, 2.

Сейчас волонтеры переключаются и на работу с семьями мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОПРОСИЛИ ВСКОПАТЬ ОГОРОД»

Сейчас волонтеры переключаются и на работу с семьями мобилизованных. Эта поддержка направлена на бытовую помощь по дому, на психологическую работу с родными и близкими служащих, которые отправились в зову СВО.

- Всеми нами известная акция «Мы вместе» сейчас распространяется на помощь семьям военнослужащим: оказание адресной помощи, юридической и психологической поддержки, - отмечает руководитель Дома Добровольцев Евгений Дайнес.

Как рассказывает руководитель, за такого рода помощью уже обращаются. Например, на днях поступила просьба помочь с ремонтом в квартире или предоставить продуктовый набор. В Народном фронте с такими ситуациями тоже сталкивались.

- Поступал звонок: мама мобилизованного спросила готовы ли мы вскопать огород. Говорит, что у нее единственный сын был призван на службу. Я сказал, что конечно готовы, тем более, что наши добровольцы всегда отзывчивые, готов был оформлять заявку, - рассказывает Игорь Русинов.

В Свердловской области сейчас пункты сбора гуманитарной помощи есть практически в каждом городе. Волонтеры передают необходимую одежду, продукты и другие вещи, нужные для службы, в Екатеринбурге, Березовском, Камышлове и других городах региона.

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