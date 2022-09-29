Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открылись сразу несколько пунктов сбора вещей для мобилизованных. Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи, нужные для службы, в Екатеринбурге, Березовском, Камышлове и других городах региона.

ЕКАТЕРИНБУРГ, КРЫЛОВА, 2

В пункте собирают вещи на постоянной основе, причем не только для мобилизованных на службу, но и для семей, нуждающихся в помощи. На месте волонтеры уже упаковывают вещи первой необходимости в коробки.

- Добровольские организации Свердловской области на днях объявили акцию «Согреем нашей заботой». Настало время утеплиться, теплые вещи для наших защитников необходимы, - рассказывает руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес.

В пункте принимают абсолютно все. Но сейчас сделали акцент именно на теплых и удобных вещах. Пункт сбора работает круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.

- Нам приносят вещи, здесь все сортируется, описывается после чего совместно с комиссариатом вещи передаются мобилизованным, - уточняет руководитель.

По его наблюдениям, жители Свердловской области участвуют в акции очень активно. Вещи приносят, как и молодые, так и пенсионеры.

Сейчас сделали акцент именно на теплых и удобных вещах Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕРЕЗОВСКИЙ, ЗАГВОЗКИНА, 5

Местные жители развернули пункт приема вещей для мобилизованных днем 28 сентября. Первая партия необходимых медикаментов, продуктов и прочих вещей уже направилась к резервистам.

- Сегодня нашим мужчинам, находящимся в Елани, была направлена первая партия помощи от созданного в Березовском Центра поддержки мобилизованных березовчан. Газель, груженую продуктами, бытовыми товарами и медикаментами встретят в Елани мужчины из Березовского, разгрузят, распределят между земляками. Помощь в приобретении продуктов и лекарств оказали предприятия города, - указывается в Telegram-канале «Сила Березовского в людях».

Среди вещей первой необходимости резервисты назвали: спальные мешки из комплекта «Ратник», коврики-пенка, пауэрбанки на 30А, батарейки, разные, шапки, балаклавы, подшлемники, перчатки тактические и зимние, предметы личной гигиены, термобелье и термоноски, дождевики, теплые стельки для обуви, продукты с длительным сроком использования, железная посуда.

Среди вещей первой необходимости резервисты назвали спальные мешки, балаклавы, шапки Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕВДА, ЭНГЕЛЬСА, 47 КДЦ «ЦВЕТНИКИ»

Официального пункта приема для резервистов в городе не развернули. Однако местным жителям сообщают, что все желающие смогут принести вещи в Дом культуры «Цветники». Оттуда вещи отправятся напрямую к мобилизованным.

- Если вы хотите помочь и собрать гуманитарку для мобилизованных, то это поощряется и приветствуется. Помощь принимают от всех. Просто подвозите пакеты к «Цветникам», там их примут, - пишут в Telegram-канале «Ревдинский рабочий»

Волонтеры, работающие на месте, отмечают, что особенно нужны медицинские бинты, так как найти в городе их оказалось трудно.

Если есть возможность, можно принести портянки Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУХОЙ ЛОГ, ПУШКИНСКАЯ, 4

В Сухом Логу пункт для сбора мобилизованным решили развернуть прямо в редакции газеты «Знамя Победы». Такое решение сегодня принято главой Сухого Лога Романом Валовым совместно с представителями Совета директоров.

Принести вещи местные жители смогут с 08:00 до 18:00 ежедневно. После чего предметы первой необходимости в ежедневном режиме будут направляться в воинскую часть Елани.

БОГДАНОВИЧ, КУНАВИНА, 21

В местном волонтерском центре также развернули подобный пункт. Также сотрудники центра подробно сообщили, каких именно вещей не хватает больше всего. Среди них: носки, вязаные шерстяные носки, шерстяные пояса, перчатки, термобелье, варежки, водолазки.

Медикаменты: бинты, перекись водорода, вата, лейкопластырь, жгуты. Парацетамол, анальгин и другие лекарства только с действительным сроком годности, прокладки, тампоны. Если есть возможность, можно принести портянки.

Волонтеры, работающие на месте, отмечают, что особенно нужны медицинские бинты Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: НЕСКОЛЬКО АДРЕСОВ

Жители Верхней Пышмы могут принести вещи первой необходимости для призванных на службу сразу в нескольких точках города, а также в поселке Кедровое.

Сбор организовали фонд «Наша Верхняя Пышма» и СШОР «Лидер». В пунктах от желающих помочь ждут термоноски, термобелье, туристические коврики и стулья.

Адреса пунктов: УФОК на Кривоусова, 53В, поселок Кедровое, ФОК КЕДР на Школьников, 2, стадион на Кривоусова, 15, СК БАЛТЫМ, Первомайская 50А, фонд "Наша Верхняя Пышма", Юбилейная, 9А.