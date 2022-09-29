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Общество29 сентября 2022 9:23

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

Рассказываем куда нести вещи для мобилизованных бойцов
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи

Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открылись сразу несколько пунктов сбора вещей для мобилизованных. Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи, нужные для службы, в Екатеринбурге, Березовском, Камышлове и других городах региона.

ЕКАТЕРИНБУРГ, КРЫЛОВА, 2

В пункте собирают вещи на постоянной основе, причем не только для мобилизованных на службу, но и для семей, нуждающихся в помощи. На месте волонтеры уже упаковывают вещи первой необходимости в коробки.

- Добровольские организации Свердловской области на днях объявили акцию «Согреем нашей заботой». Настало время утеплиться, теплые вещи для наших защитников необходимы, - рассказывает руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес.

В пункте принимают абсолютно все. Но сейчас сделали акцент именно на теплых и удобных вещах. Пункт сбора работает круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.

- Нам приносят вещи, здесь все сортируется, описывается после чего совместно с комиссариатом вещи передаются мобилизованным, - уточняет руководитель.

По его наблюдениям, жители Свердловской области участвуют в акции очень активно. Вещи приносят, как и молодые, так и пенсионеры.

Сейчас сделали акцент именно на теплых и удобных вещах

Сейчас сделали акцент именно на теплых и удобных вещах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕРЕЗОВСКИЙ, ЗАГВОЗКИНА, 5

Местные жители развернули пункт приема вещей для мобилизованных днем 28 сентября. Первая партия необходимых медикаментов, продуктов и прочих вещей уже направилась к резервистам.

- Сегодня нашим мужчинам, находящимся в Елани, была направлена первая партия помощи от созданного в Березовском Центра поддержки мобилизованных березовчан. Газель, груженую продуктами, бытовыми товарами и медикаментами встретят в Елани мужчины из Березовского, разгрузят, распределят между земляками. Помощь в приобретении продуктов и лекарств оказали предприятия города, - указывается в Telegram-канале «Сила Березовского в людях».

Среди вещей первой необходимости резервисты назвали: спальные мешки из комплекта «Ратник», коврики-пенка, пауэрбанки на 30А, батарейки, разные, шапки, балаклавы, подшлемники, перчатки тактические и зимние, предметы личной гигиены, термобелье и термоноски, дождевики, теплые стельки для обуви, продукты с длительным сроком использования, железная посуда.

Среди вещей первой необходимости резервисты назвали спальные мешки, балаклавы, шапки

Среди вещей первой необходимости резервисты назвали спальные мешки, балаклавы, шапки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕВДА, ЭНГЕЛЬСА, 47 КДЦ «ЦВЕТНИКИ»

Официального пункта приема для резервистов в городе не развернули. Однако местным жителям сообщают, что все желающие смогут принести вещи в Дом культуры «Цветники». Оттуда вещи отправятся напрямую к мобилизованным.

- Если вы хотите помочь и собрать гуманитарку для мобилизованных, то это поощряется и приветствуется. Помощь принимают от всех. Просто подвозите пакеты к «Цветникам», там их примут, - пишут в Telegram-канале «Ревдинский рабочий»

Волонтеры, работающие на месте, отмечают, что особенно нужны медицинские бинты, так как найти в городе их оказалось трудно.

Если есть возможность, можно принести портянки

Если есть возможность, можно принести портянки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУХОЙ ЛОГ, ПУШКИНСКАЯ, 4

В Сухом Логу пункт для сбора мобилизованным решили развернуть прямо в редакции газеты «Знамя Победы». Такое решение сегодня принято главой Сухого Лога Романом Валовым совместно с представителями Совета директоров.

Принести вещи местные жители смогут с 08:00 до 18:00 ежедневно. После чего предметы первой необходимости в ежедневном режиме будут направляться в воинскую часть Елани.

БОГДАНОВИЧ, КУНАВИНА, 21

В местном волонтерском центре также развернули подобный пункт. Также сотрудники центра подробно сообщили, каких именно вещей не хватает больше всего. Среди них: носки, вязаные шерстяные носки, шерстяные пояса, перчатки, термобелье, варежки, водолазки.

Медикаменты: бинты, перекись водорода, вата, лейкопластырь, жгуты. Парацетамол, анальгин и другие лекарства только с действительным сроком годности, прокладки, тампоны. Если есть возможность, можно принести портянки.

Волонтеры, работающие на месте, отмечают, что особенно нужны медицинские бинты

Волонтеры, работающие на месте, отмечают, что особенно нужны медицинские бинты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: НЕСКОЛЬКО АДРЕСОВ

Жители Верхней Пышмы могут принести вещи первой необходимости для призванных на службу сразу в нескольких точках города, а также в поселке Кедровое.

Сбор организовали фонд «Наша Верхняя Пышма» и СШОР «Лидер». В пунктах от желающих помочь ждут термоноски, термобелье, туристические коврики и стулья.

Адреса пунктов: УФОК на Кривоусова, 53В, поселок Кедровое, ФОК КЕДР на Школьников, 2, стадион на Кривоусова, 15, СК БАЛТЫМ, Первомайская 50А, фонд "Наша Верхняя Пышма", Юбилейная, 9А.

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